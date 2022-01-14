Головнокомандувач ЗСУ ознайомив начальників генеральних штабів країн-членів НАТО з поточною ситуацією у галузі безпеки на кордонах України, куди РФ стягнула велику кількість військовослужбовців.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний переконаний, що ЗСУ стануть ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів) НАТО у форматі з Україною під керівництвом голови Військового комітету Альянсу адмірала Роба Бауера.

Зокрема, Залужний під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він також запевнив, що "Збройні сили разом з усім українським народом готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації".

Також Залужний зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана "міграційна криза", й інформаційна війна.

Читайте такожУкраїнські військові тренуються знищувати ворожі БПЛА неподалік Криму (фоторепортаж)"Загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної і консолідованої відповіді, що ґрунтується на непорушних цінностях демократичного світу", – наголосив Залужний.

Він також висловив упевненість, що ЗСУ стануть гідною бойовою складовою союзних військ НАТО.

Переговори РФ-НАТО щодо України

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали РФ вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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