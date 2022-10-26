Президент зазначив, що вірить, що цю позицію почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чим швидше Україна переможе, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Він розповів, що сьогодні провів зустріч із представниками єврейської спільноти – американської, європейської та, звісно, ізраїльської.

Відео дня

За словами Зеленського, під час зустріч обговорили передусім захист українців, потребу унеможливити російський терор і якнайшвидше завершити цю війну гарантуванням повної безпеки та свободи для всіх українців на всій території України.

"Що швидше на нашій землі буде досягнуто мир завдяки українській перемозі, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам, зокрема й Близькому Сходу у своєму спільництві з Іраном. Вірю, що одного дня цю позицію почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю – ми відчуваємо це", - додав глава держави.

Зеленський також наголосив, що попри війну Україна має продовжувати реалізацію програм, які повертають історичну справедливість.

"Ми почали реалізацію важливого проекту вшанування жертв нацизму – будівництво меморіалу в Бабиному Яру. Обов’язково завершимо", - підкреслив він.

Зокрема Зеленський закликав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра посприяти визнанню німецьким парламентом - Бундестагом - сталінського Голодомору як геноциду українського народу.

Визнання Голодомору геноцидом: ситуація в Німеччині

У травні 2019 року опублікована на сайті Бундестагу петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу набрала понад 50 тис. голосів.

У жовтні того ж року німецькі депутати розглядали петицію про визнання Голодомору геноцидом. Тоді член Петиційного комітету Бундестагу, депутат від провладної партії ХДС Арнольд Фаатц заявив, що в МЗС Німеччини виступають за відхилення петиції про визнання Голодомору геноцидом. У відомстві обґрунтовують це, зокрема, тим, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.

За висновками комплексних експертиз, жертвами Голодомору та масових штучних терорів голодом стали 15,5 млн українців.

Вас також можуть зацікавити новини: