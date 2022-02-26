На думку українських військових, росіяни бояться, що їх знищать.

У Чернігівській області на в'їзді до одного з міст російські військові передумали йти в наступ та зливають пальне з техніки.

Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - йдеться у заяві.

Раніше Збройні Сили України захопили кілька російських танків під Черніговом.