Наразі деталі застосування російськими загарбниками ракети "Циркон" уточнюються.

Російські загарбники під час нічної атаки проти України знову застосували протикорабельну ракету "Циркон". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в етері Суспільне. За його словами, інформація про застосування росіянами ракети "Циркон" буде ще уточнюватися.

"Кілька разів Росія вже застосовувала ці ракети. Передовсім, з окупованого півострова Крим. Це ракета протикорабельна", - відзначив Ігнат.

Він додав, що це новітня ракета порівняно до інших ракет, яку росіяни впродовж війни вже кілька разів застосовували.

"Мабуть дивляться, як вона себе показує в реальних бойових умовах", - наголосив Ігнат.

Крім того, Ігнат прокоментував застосування окупантами ракети "Циркон" в напрямку міста Суми.

"Наразі інформація уточнюється що там відбулося. Тому, по територіальному принципу більше будуть говорити місцеві громади і військові адміністрації", - повідомив Ігнат.

Застосування ракети "Циркон"

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі окупанти здійснили чергову масовану атаку і застосуванням ракет різних типів, серед яких "Циркон".

Попереднього разу ракету "Циркон" російські загарбники запускали проти України 21 серпня. Тоді цією ракетою окупанти теж вдарили по місту Суми.

На той момент то був 14-й випадок застосування такої ракети проти України.

