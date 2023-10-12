Винищувачі F-16 певних модифікацій, не застарілих, зможуть забезпечити перевагу у повітрі, зазначили в Повітряних силах.

Повітряним силам Збройних сил України доведеться пройти багаторічний період відмови від радянських літаків для переходу на західні моделі. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини".

Він зазначив, що винищувачі F-16 зможуть допомогти Силам оборони здобути перевагу в повітрі. "Нам потрібно досягти переваги у повітрі на окупованих територіях. Це ключ до успіху в наземних операціях, у захисних чи оборонних діях", - сказав Ігнат.

За його словами, українські радари показують як зранку окупанти активізуються в повітряному просторі й можуть запускати 40 повітряних об'єктів біля лінії розмежування. Йдеться про російські безпілотники, винищувачі різних типів і вертольоти.

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Водночас, як переконує Ігнат, винищувачі F-16 певних модифікацій, не застарілих, зможуть забезпечити перевагу у повітрі. На озброєнні РФ основний літак - це Су-35, який загрожує українським військам з повітря.

Він додав, що перевага у повітрі також досягається за рахунок співпраці з наземними комплексами протиповітряної оборони, і зокрема завдяки розміщенню Patriot на землі. Будуть застосовуватись радари для виявлення ворожих цілей, а потім запускатися ракета для ураження російських повітряних об'єктів. "Тоді буде досягнуто паритет у повітрі", - наголосив речник.

Також винищувачі F-16 будуть використовуватися для завдання ударів по наземних цілях противника.

Крім того, ці винищувачі будуть частиною української ППО і зможуть допомогти забезпечити охорону об'єктів критичної інфраструктури від дронів-камікадзе "Шахед" і крилатих ракет.

При цьому, як сказав речник, інформація про нібито неготовність української інфраструктури приймати винищувачі F16 є дещо надуманою.

"Були у нас і сідали в Україні F-16 і F-15 у 2012 та 2015 роках. Якщо у нас будуть бойові дії, ми не будемо робити інфраструктуру як у мирний час, щоб там усе гарно сяяло. Нам треба, аби усе гарно працювало. Щоб літак зміг сісти на злітно-посадкову смугу. Щоби були укриття для нього. Щоб ворог не міг його знищувати", - сказав Ігнат і додав, що відповідна робота в Україні здійснюється.

"Довго чекали цього "зеленого світла", яке вже усюди запалено. Питання лише часу. Зрозуміло, що не просто перенавчитись на західний винищувач з радянського, який ще у 1970 році проектувався. Тому, треба трохи часу. Навіть якщо скажу, що це буде весна. То скільки до тої весни вже... Зрозуміло, що на фронті важко, але треба дочекатися, бо літак західний нам дуже потрібний", - повідомив Ігнат.

Також він розповів про довгострокові перспективи розвитку Повітряних сил, бо треба замінити усі радянські типи літаків, які одночасно не будуть замінені.

"І в 2025, 2026 і 2030 роках буде переоснащення літального парку. Усе радянське ми залишимо в радянському союзі... А усе нове будемо брати на озброєння, починаючи як від зенітних ракетних систем, так і до літаків", - сказав Ігнат.

Він звернув увагу, що в країнах Центральної Європи, які замовляють літаки F-35, на увесь процес переходу на нові літаки піде десять років. "Процес непростий. Ми й так ідемо семимильним кроками до цього рішення", - сказав Ігнат.

Також він сказав, що навчання українських пілотів на F-16 просуваються добре. "Хлопці роблять усе можливе, аби якомога швидше", - додав речник.

На його переконання, пілоти на навчаннях в США та інших країнах наразі проходять тренажерну підготовку на симуляторах (на майже на 100% відтворених літаках).

"Через кілька тижнів будуть польоти з інструкторами на реальних літаках. Я думаю, що можливо. У кожного індивідуальна програма. Хтось сяде в літак з інструктором раніше, а хтось пізніше. Після інструктора вже самостійні вильоти", - сказав Ігнат.

F-16 для України - новини

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі F-35.

І того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

11 жовтня стало відомо, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін очолить "коаліцію спроможностей" з розвитку Повітряних сил України у питанні керування багатоцільовими винищувачами F16.

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