Компанії Lockheed, General Dynamics і RTX повідомили про кращі, ніж очікувалося, результати роботи.

Уряд США продовжує відновлювати запаси зброї після постачання допомоги Україні. Американські оборонні компанії вже звітують про збільшення своїх доходів, пише Reuters.

Компанії Lockheed, General Dynamics і RTX за останні кілька днів повідомили про кращі, ніж очікувалося, результати роботи. Їхні керівники очікують, що як війна в Україні, так і війна в Ізраїлі сприятимуть подальшому високому попиту на їхню продукцію у найближчій перспективі. Lockheed Martin та General Dynamics очікують, що наявні замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет-перехоплювачів Patriot і сплеск замовлень на бронетехніку, який очікується наступного місяця, тільки підкріплять їхні фінансові результати в наступних кварталах.

Приміром, підрозділ General Dynamics Combat Systems, що виготовляє бронетехніку, танки та артилерію, яку використовує Україна, отримав виручку майже на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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"Ми дуже швидко перейшли з 14 000 (артилерійських) снарядів на місяць до 20 000. Ми працюємо на випередження, щоб прискорити цю виробничу потужність до 85 000, навіть до 100 000 снарядів на місяць. І я думаю, що ситуація в Ізраїлі лише посилить тиск на цей попит", – каже головний фінансовий директор General Dynamics Джейсон Айкен.

Компанія RTX, яка виробляє ракети AIM-120 AMRAAM, що використовуються в Україні, заявила, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року вже отримала замовлення на 3 мільярди доларів.

У третьому кварталі 2023 року продажі сегменту оборонних систем Northrop Grumman зросли на 6% через високий попит на боєприпаси та ракетні двигуни, що використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню (GMLRS). Шведська Saab також підвищила свій прогноз щодо продажів на весь рік, а німецька Rheinmetall заявила , що прибуток у третьому кварталі підскочив через високий попит на зброю та боєприпаси.

Водночас керівники кількох оборонних фірм попередили, що брак кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюгом поставок продовжують перешкоджати здатності компаній виконувати замовлення.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу 106 мільярдів доларів. Ці кошти мають піти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам.

Новий спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що США "не збираються залишати" Україну. Водночас він зазначив, що від України потрібно вимагати більшої звітності щодо виділених коштів. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що такі перевірки – це "природна річ".

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