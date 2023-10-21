Це допомагає рятувати життя наших військових.

Армія РФ у Запорізькій області втратила вп'ятеро більше артилерії, ніж Збройні сили України. Це сталось завдяки винахідливості українських захисників.

Як повідомляє The Wall Street Journal, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Тому її знищення допомагає рятувати життя воїнів.

Україна має перевагу в точності над артилерією РФ, хоча ворог все ще має більшу кількість гармат і артустановок. Західне озброєння та винахідливість наших військових допомогли здобути паритет там, де РФ раніше мала перевагу.

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За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ наші війська знищили 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Сили оборони втратили 19 одиниць.

Війна в Україні - останні новини

За час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні близько 292 тис. 850 (+790 за добу) осіб. Загалом ЗСУ знищили артилерійських систем - 7 тис. 17 (+5), реактивних систем залпового вогню - 822.

ЗМІ писали, що Північна Корея надає Росії артилерію для війни в Україні. Однак ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога. Нещодавно на фронті помітили раритетну артилерію - самохідні артилерійсько-мінометні установки (САМУ) 2С31 "Вена".

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