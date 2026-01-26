Швидкість - понад 4900 км/год: флоту США запропонували дивовижний винищувач

Поки що це лише концепт, однак у компанії Stavatti Aerospace вірять, що зможуть реалізувати задумане.

Американська компанія Stavatti Aerospace запропонувала ВМС США літак SM-39 Razor як новий палубний винищувач. Про це Stavatti повідомила на своїй сторінці у мережі X.

Літак покликаний замінити F/A-18E/F Super Hornet у 2030-х роках.

SM-39 позиціонують як винищувач шостого покоління з низькою помітністю, оснащений двома турбореактивними двигунами наступного покоління.

Передбачається, що SM-39 матиме вражаючу максимальну швидкість понад 4 Маха (близько 4900 км/год), а його тактичний радіус становитиме понад 1200 морських миль (близько 2220 км).

Планується, що SM-39 виготовлятимуть в одномісному (SM-39S), двомісному (SM-39T) і безпілотному (SM-39U) варіантах. Stavatti пропонує ВМС США придбати 600 SM-39 Razor за ціною 85 мільйонів доларів за одиницю, що загалом становитиме 51 мільярд доларів.

Stavatti хоче виробляти до 200 літаків SM-39 щороку та безпосередньо забезпечувати роботою приблизно 1600 висококваліфікованих працівників протягом понад 20 років.

Концепт виглядає "‎революційним"‎, водночас фахівці звертають увагу на те, що Stavatti Aerospace відома своїми вкрай амбітними і часто не досяжними проєктами.

Варто сказати, що це невелика приватна компанія, а не великий оборонний гігант. Тому деякі фахівці взагалі розглядають SM-39 Razor як паперовий проєкт, який використовується Stavatti для того, щоб привернути увагу до себе і своїх розробок.

Винищувачі шостого покоління

Сьогодні Сполучені Штати розробляють і цілком реальні винищувачі шостого покоління, які ми, вочевидь, скоро побачимо в небі.

Так, для Повітряних сил США активно створюють Boeing F-47, який, як передбачається, матиме вражаючі характеристики (хоча й не настільки дивовижні, як SM-39 Razor).

Також нагадаємо, що Велика Британія, Японія та Італія спільними зусиллями створюють винищувач шостого покоління Tempest, який є частиною амбітної програми GCAP (Global Combat Air Programme).

