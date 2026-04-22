США відмовляються копіювати Україну у війні морських дронів: яка причина

У ВМС США пояснили, що умови відкритого океану та глобальні завдання флоту змушують використовувати безпілотники інакше, ніж це робить Україна в Чорному морі.

Військово-морські сили США активно інтегрують морські безпілотники у свій арсенал, однак не планують прямо переймати український досвід їхнього застосування проти кораблів РФ у Чорному морі. Причина – принципово різні умови ведення бойових дій і стратегічні завдання, пише Defence One.

Як заявив контрадмірал Дуг Сассе, у відкритих океанах – таких як Тихий океан, Індійський океан та Атлантичний океан – кораблі не можуть ховатися за рельєфом чи береговою лінією. Це означає постійне перебування під спостереженням і зовсім інші вимоги до техніки.

За його словами, морський дрон, здатний діяти разом з ударною авіаносною групою, повинен мати високу морехідність, автономність щонайменше 30 діб і водночас залишатися дешевим. Втім, поєднання таких характеристик фактично перетворює безпілотник на повноцінний корабель – рівня фрегата або есмінця.

У ВМС США також підкреслюють важливість екіпажу для виконання складних бойових завдань. Як приклад наводиться інцидент, коли есмінець USS Spruance перехопив іранський танкер, що намагався прорвати блокаду Ормузької протоки.

При цьому американські військові зазначають, що наразі не відчувають дефіциту протикорабельних засобів. Тому морські дрони розглядаються передусім як інструменти розвідки, спостереження та патрулювання – зокрема у потенційних конфліктах з Іраном.

Така позиція відповідає глобальній доктрині США, яка передбачає ведення операцій у відкритому океані та підтримку сил на різних континентах. Натомість Україна застосовує морські дрони переважно у закритій акваторії Чорне море та прибережних зонах, де вони демонструють високу ефективність проти Чорноморський флот РФ.

Водночас аналітики наголошують, що безпілотники не обов’язково мають повністю дублювати функції традиційних кораблів. Зокрема, їх можна доставляти до району операцій на борту "материнських" суден, а вже потім розгортати для виконання завдань.

Як повідомляв УНІАН, під час нещодавньої спроби удару по російській військово-морській базі в Новоросійську було виявлено український морський дрон, що оснащений дистанційно керованою кулеметною установкою.

На відео, яке поширили російські розвідувальні канали, можна побачити, як безпілотний надводний апарат рухається у складі великої хвилі атакувальних дронів, які прямують до порту. Один з човнів, якого раніше не було помітно на знімках, згодом був уражений та знищений російським безпілотним боєприпасом "Ланцет" ще до того, як він досяг військово-морського обʼєкта.

