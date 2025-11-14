Також українські артилеристи отримали на озброєння невідому кількість гармат "Гіацинт-Б", які раніше перебували на озброєнні Фінляндії.

В Україні більшість причіпних гаубиць 2А36 "Гіацинт-Б" вже переробили на 2П22 "Богдана-БГ".

Про це "Мілітарному" повідомили джерела у військових колах. Повідомляється, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, на озброєнні і зберіганні ЗСУ було до 180 одиниць "Гіацинт-Б". До цього часу, за даними Oryx, задокументовано втрату 17 гаубиць цього типу.

Видання зазначило, що гільза снаряда для "Гіацинт-Б" має довший корпус і специфічну форму, не сумісну з каморами інших гармат. Видання припустило, що дефіцит цих снарядів стало головною причиною для встановлення артилерійської частини від "Богдани". Також на відміну від інших радянських гармат, лафет "Гіацинт-Б" може перевозити важку гармату довжиною 52 калібри.

Рік тому, на додачу до самохідних гаубиць "Богдана" Україна вже побудувала першу буксирувану гаубицю "Богдана-Б", про роботу над якою повідомлялося ще у 2023 рокі.

Тоді експерти Defense Express звернули увагу на короткий фрагмент презентаційного відео, де показано причепну гаубицю, яку вони ідентифікували саме як гарматну частину 155-мм самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана", яку встановили на лафет – ймовірно, від радянської причіпної гармати "Гіацинт-Б".

