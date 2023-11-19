Зараз США нарощують виробництво снарядів не лише для поставок Україні, а й щоб збільшити власні запаси.

Пентагон переосмислює потребу американської армії в артилерійських боєприпасах, спостерігаючи, як обидві сторони війни в Україні спалюють їх з неймовірною швидкістю.

Як пише Business Insider, зараз США нарощують виробництво 155-мм артилерійських снарядів, не тільки для того, щоб підтримувати Україну та Ізраїль, а й на випадок власної участі у конфлікті високої інтенсивності проти великої військової держави.

"Армія [США] дуже уважно стежить за війною в Україні та за тим, як боєприпаси використовуються, для інформування про наші рішення щодо потреб у боєприпасах", — пояснив виданню помічник міністра армії з питань матеріально-технічного забезпечення та технологій Дуглас Р. Буш.

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У цьому контексті Пентагон ставить собі за мету досягти виробництва 100 000 снарядів на місяць до кінця 2025 року проти нинішніх 30 000 снарядів на місяць.

Фахівці зазначають, що попри важливу роль крилатих ракет, бойових дронів та бронетехніки, саме артилерія показала себе становим хребтом обох армій. Тож не дивно, що росіяни, попри санкції, теж намагаються наростити своє виробництво снарядів та придбати їх за кордоном.

"Для США постійні обстріли з обох сторін, очевидно, відкрили очі, пропонуючи зрозуміти не лише те, скільки артилерійських боєприпасів потрібно Україні для підтримки її військових зусиль, але й скільки боєприпасів може знадобитися США у майбутній боротьбі", – пише Business Insider.

Проблема нестачі боєприпасів на фронті

Як писав УНІАН, днями президент Володимир Зеленський поскаржився, що війна між Ізраїлем і ХАМАС призвела до уповільнення поставок снарядів в Україну. За словами глави держави, після початку війни на Близькому Сході в Україні зменшився арсенал снарядів – зокрема, 155 калібру.

Також ми розповідали, що військова промисловість усієї Європи загалом не здатна й близько забезпечити потреби ЗСУ у боєприпасах до артилерії. Щоб покрити річну потребу української армії, за нинішніх темпів виробництва європейцям знадобиться до 14 років.

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