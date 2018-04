У 1999 році The Staple Singers ввели в Зал слави рок-н-ролу.

У США у віці 80 років померла солістка групи The Staple Singers Івонн Стейплз.

Як повідомляє Chicago Tribune, причини смерті Івонн Стейплз не уточнюються.

Американська група The Staple Singers почала кар'єру в 1948 році. Вони виконували музику в стилі госпел, соул і ритм-н-блюз. Дев'ять альбомів колективу потрапляли в американські чарти, а пластинка Let's Do It Again 1975 року посіла перше місце в ритм-н-блюзовому чарті. За час існування, до 1994 року, група випустила понад 20 альбомів.

У 1999 році The Staple Singers ввели в Зал слави рок-н-ролу. Музичний журнал Rolling Stone у 2011 році поставив пісню Respect Yourself на 468 місце в списку «найкращих пісень усіх часів».