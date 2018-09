У Білому домі підозрюють 12 осіб в авторстві анонімної критичної статті про Трампа - ЗМІ

Газета підкреслює, що цього автора статті знає тільки відділ, який займається редакційними колонками.

У Білому домі намагаються обчислити автора анонімного листа в редакцію газети The New York Times, в якому діяльність президента Дональда Трампа піддавалася нищівній критиці. Про це The New York Times повідомив один з радників адміністрації президента.

Складено список з 12 осіб, кожен з яких може бути тим анонімним працівником, який займає високий пост в адміністрації президента США і називає себе учасником прихованого опору Трампу. Сенатор-республіканець Ренд Пол порадив, щоб всі члени адміністрації президента пройшли перевірку на детекторі брехні. Сам президент зажадав від високопоставлених посадових осіб підписати письмові спростування своєї причетності до появи письма, які можуть бути використані в суді в разі необхідності, стверджують джерела видання.

Його імені не знають навіть репортери, які висвітлюють діяльність Білого дому. 5 вересня The New York Times надрукувала анонімний лист, автор якого називав себе учасником прихованого опору Трампу зсередини адміністрації президента. Анонімний співробітник Білого дому звинуватив президента в імпульсивності і нерозсудливість, відзначаючи, що він може змінювати рішення щохвилини.

Автор додав, що в адміністрації обговорюють можливість імпічменту президента, але не хочуть конституційної кризи, яка може послідувати за ним. Трамп заявив, що якщо чиновник, який написав лист, реальний, то газета повинна видати його владі, "виходячи з інтересів національної безпеки". 6 вересня блогери, виходячи з лінгвістичного аналізу тексту, припустили, що автором публікації може бути віце-президент Майк Пенс. В офісі Пенси дезавуювали це твердження. Також публічно заявили про свою непричетність до листа держсекретар Майк Помпео, міністр оборони Джеймс Мэттис, глава мінфіну Стівен Мнучин, генпрокурор Джеф Сешнс і ще більше 10 чиновників і дипломатів.