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США вперше використали винищувач F-35 в бою

01:17, 28 вересня 2018
Світ
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Винищувач F-35B / REUTERS

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, мова йде про модель F-35B, яка здатна здійснювати вертикальну посадку.

Винищувач злетів з борту десантного корабля USS Essex в Аравійському морі і вразив пов'язану з талібами ціль на території Афганістану.

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F-35 - винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. ВПС США експлуатують їх з 2016 року.

Модель винищувача F-35B - єдина з трьох в лінійці, яка здатна здійснювати вертикальну посадку. Крім цього, він потребує мінімальної для розбігу дистанції.

До 2020 року планується випустити більше 3000 літаків такого типу, які надійдуть на озброєння 11 країн.

У травні 2018 року Ізраїль став першою країною, яка використала F-35 для виконання бойової задачі.

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Теги: #винищувач США#винищувач п'ятого покоління