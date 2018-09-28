США вперше використали винищувач F-35 в бою

Винищувач злетів з борту десантного корабля USS Essex в Аравійському морі.

США у четвер, 27 вересня, вперше використовували винищувач F-35 в умовах бойових дій.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, мова йде про модель F-35B, яка здатна здійснювати вертикальну посадку.

Винищувач злетів з борту десантного корабля USS Essex в Аравійському морі і вразив пов'язану з талібами ціль на території Афганістану.

Читайте такожNational Interest: Винищувач F-35 допоможе США побиті російські С-300 і С-400

F-35 - винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin. ВПС США експлуатують їх з 2016 року.

Модель винищувача F-35B - єдина з трьох в лінійці, яка здатна здійснювати вертикальну посадку. Крім цього, він потребує мінімальної для розбігу дистанції.

До 2020 року планується випустити більше 3000 літаків такого типу, які надійдуть на озброєння 11 країн.

У травні 2018 року Ізраїль став першою країною, яка використала F-35 для виконання бойової задачі.