США приступили до розробки гіперзвукової зброї для стримування РФ

Віце-адмірал ВМС США Джонні Вулф заявив, що кожен рід військ має бути озброєним гіперзвуковою зброєю, щоб бути здатним завдати удару по будь-якій цілі на планеті протягом години.

Військово-морські сили США приступили до розробки малопотужних ядерних боєголовок для протидії Російській Федерації.

Про це повідомляє Інститут ВМС США.

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Віце-адмірал ВМС США Джонні Вулф заявив, що кожен рід військ має бути озброєним гіперзвуковою зброєю, щоб бути здатним завдати удару по будь-якій цілі на планеті протягом години.

Повідомляється, що ВМС США розробляють гіперзвуковий снаряд і прискорювач для нього. Їм будуть оснащені як підводні човни, так і кораблі.

У співпраці з Національним Управлінням з ядерної безпеки (NNSA) "Стратегічній системній програмі", в рамках якої розробляється зброя, було надано фінансування для розробки і виробництва невеликої партії малопотужних боєголовок "76-2", які "будуть прямою противагою того, що, як вважає Росія, у неї вже є, а у нас немає", сказав Вулф.

"Ми будемо мати можливість дати пряму відповідь Росії", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, США можуть допомогти Україні зменшити військову перевагу Росії в Азовському морі.