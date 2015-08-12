Нідерландський прокурор: слідство "крок за кроком" наближається до встановлення винних у катастрофі Боїнга

Про це він сказав в інтерв’ю нідерландському суспільному телебаченню.

«Крок за кроком ми наближаємося до людей, і якщо прогрес розслідування буде таким, як у попередній період, я також сподіваюся, що ми просунемось і з цим», - заявив прокурор.

За словами Вестербеке, на сьогодні конкретних підозрюваних немає. «Є, як ми завжди це називаємо, «зацікавлені особи», щодо яких у нас є більший, ніж середнього рівня, інтерес, враховуючи їхню роль, яку ми спостерігали на сьогодні, але офіційно ми ще не визначали людей як підозрюваних», - сказав він.

Говорячи про перспективи розслідування, прокурор констатував, що слідча група «наполегливо працює». «Я думаю, що до кінця року ми зможемо оприлюднити нову інформацію», - сказав він.

Вестербейке також повідомив, що є можливість встановити, чий «Бук» стріляв по «Боїнгу» – російський чи український. «Звичайно, є кілька способів, щоб визначити, звідки «Бук» був привезений, де він був вироблений... Саме це дослідження на даний час ми проводимо далі», - сказав прокурор.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, що можуть належати ракеті із ЗРК «Бук». Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і знаходяться у розпорядженні кримінальної слідчої групи MH17 та Ради безпеки Нідерландів.

10-12 серпня українська делегація перебуває у Нідерландах, де відбувається технічна реконструкція літака «Боїнг-777-200» та його катастрофи.