У Москві знайшли застреленим ще одного дипломата – ЗМІ

Про це з посиланням на джерело повідомляє російський телеканал РЕН ТВ. Офіційно в відомстві цю інформацію поки не підтвердили.

Його тіло з вогнепальним пораненням в голову було знайдено в квартирі. За деякими даними, на місці виявлено дві гільзи від травматичного пістолета. Пістолет знайшли під раковиною в кухні.

Джерело повідомляє, що в квартирі, де виявлено тіло, перебувала дружина чоловіка. На даний момент розглядаються дві версії події: суїцид і вбивство.

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Джерело журналістів РЕН ТВ запевняє, що знайдений застреленим в московській квартирі чоловік - начальник відділу латиноамериканського департаменту МЗС Росії Петро Польшиков. Джерело також поділилося фотографіями, на яких нібито зображений загиблий. На одному із таких фото чоловік стоїть на фоні календаря за 2009 рік із написом «Україна Сильна».

Як повідомляв УНІАН, вчора в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова.

Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.