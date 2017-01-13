Росія хоче зірвати возз'єднання Кіпру, кремлівські тролі вже трудяться в поті чола - ЗМІ

Про це пише Politico.

Як пише видання, мирна угода може послабити напруженість між Європейським союзом і Туреччиною, перезапустити співробітництво між ЄС і НАТО, яке протягом довгого часу було заблоковано через кіпрську проблему, а також дати Туреччині нове джерело імпорту природного газу, однак все це не входить в сферу інтересів Росії.

Стурбованість представників управління островів виходить з того, що Москва використовує соціальні мережі та ЗМІ для поширення свого впливу. Важливими тут також є зв'язки Росії з Грецькою православною церквою.

«Уряд знає про діяльність Росії і стежить за розвитком ситуації», - сказало джерело, близьке до уряду Нікоса Анастасіадіса, визнаного президента і лідера греків-кіпріотів.

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Видання зазначає, що, хоча Росія і не брала участі в переговорному процесі в Женеві, вона може використовувати свою «м'яку силу» для впливу на громадську думку.

Раніше повідомлялося, що переговори про возз'єднання Кіпру припинені через питання безпеки.

Переговори під керівництвом ООН в Женеві повинні були сприяти возз'єднанню Кіпру після десятиліть болючого поділу, але в четвер вони завершилися без прориву, пише The Guardian.

В кінці місяця чиновники зберуться знову, щоб ще раз обговорити питання військових гарантій угоди. Обидві сторони зустрінуться 18 січня, щоб переглянути питання безпеки, перш ніж знову спробувати укласти політичну угоду.

З одного боку, результат чотирьох днів переговорів став розчаруванням, оскільки були надії на те, що грецькі і турецькі кіпріоти підпишуть остаточну угоду. Але, на думку дипломатів, переговори не зазнали невдачі, шанси на угоду все ще є.

Греція наполягає на тому, щоб 30 000 турецьких військ покинули острів згідно з графіком, і Анкара відмовилася від права на інтервенцію. Досі Туреччина не хотіла йти на такі поступки, але в питанні безпеки – мабуть, найважчою частини переговорів сторони домовилися, що угода залежить від того, наскільки це вигідно для обох громад, в тому числі щодо управління, меж, компенсацій , економіки і відносин з ЄС.

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Ердоган вже заявив, що Туреччина виключає виведення своїх військ з Кіпру.

"Північний Кіпр демонструє щирість і бажання інтенсивної роботи, чого не скажеш про Греції як гаранта Південного Кіпру. Тому не може бути й мови про виведення турецьких військ з Кіпру", - сказав він.

Ердоган підкреслив, що без участі Туреччини питання гарантій безпеки Кіпру узгодити неможливо.

За його словами, план екс-генсека ООН Кофі Аннана щодо об'єднання острова "вже недійсний", зазначивши, що в даний час "відкрита нова сторінка переговорного процесу".