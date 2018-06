У США зійшов з рейок і загорівся поїзд із спиртом

Повідомлень про постраждалих немає, жителі найближчих районів евакуйовані, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Національна рада з безпеки на транспорті США відправляє до місця інциденту команду з 15 людей, щоб провести розслідування.

Поїзд зійшов з рейок близько першої години ночі за місцевим часом. У поїзді було три локомотива і 101 вагон, 100 з яких були завантажені етанолом. З рейок зійшли 27 вагонів, у кожному з яких було близько 95 тисяч літрів спирту.

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8Gpic.twitter.com/GPU0gwgxFS