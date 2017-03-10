У США зійшов з рейок і загорівся поїзд із спиртом

Повідомлень про постраждалих немає, жителі найближчих районів евакуйовані, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Національна рада з безпеки на транспорті США відправляє до місця інциденту команду з 15 людей, щоб провести розслідування.

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Поїзд зійшов з рейок близько першої години ночі за місцевим часом. У поїзді було три локомотива і 101 вагон, 100 з яких були завантажені етанолом. З рейок зійшли 27 вагонів, у кожному з яких було близько 95 тисяч літрів спирту.

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8Gpic.twitter.com/GPU0gwgxFS — AP Central U. S. (@APCentralRegion) March 10, 2017

Як передає Reuters, ця модель вагонів-цистерн давно критикується американськими фахівцями з безпеки на транспорті.

Американська влада дала перевізникам етанолу строк до 2023 року, щоб позбутися вагонів типу DOT 111, а тим, хто перевозить нафту, потрібно буде вкластися в ще більш короткий термін.

Раніше УНІАН повідомляв, що у місті Білоксі в американському штаті Міссісіпі поїзд врізався в автобус з пасажирами на залізничному переїзді. За даними влади, в результаті інциденту загинули чотири людини. Ще 35 людей отримали поранення і були госпіталізовані. Всього в автобусі перебувало близько 50 пасажирів.