Трамп: КНДР продемонструвала неповагу до побажань Китаю
Північна Корея відкрито показала неповагу до побажань Китаю.
За словами президента США Дональда Трампа, Північна Корея відкрито показала свою неповагу до побажань Китаю і його керівника Сі Цзіньпіня.
Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.
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"Північна Корея поставилася без поваги до побажань Китаю і його шановного керівника, коли вона сьогодні запустила, хоч і безуспішно, ракету. Погано!", - написав президент США.
North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2017
Як повідомляв УНІАН, Китай повідомив США про плани "самостійно" прийняти пакет санкцій відносно Північної Кореї, якщо Пхеньян проведе ще хоча б одне ракетне випробування.
Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, збройні сили Північної Кореї провели пуск балістичної ракети. Джерело агентства Reuters в американській армії розповів, що пуск, за попередніми даними, закінчився невдачею. За даними південнокорейських військових, ракета вибухнула через кілька секунд після старту.