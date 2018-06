Трамп: КНДР продемонструвала неповагу до побажань Китаю

За словами президента США Дональда Трампа, Північна Корея відкрито показала свою неповагу до побажань Китаю і його керівника Сі Цзіньпіня.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Читайте такожАдмірал заявив про здатність США відбити будь-які ракетні атаки КНДР

"Північна Корея поставилася без поваги до побажань Китаю і його шановного керівника, коли вона сьогодні запустила, хоч і безуспішно, ракету. Погано!", - написав президент США.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!