Трамп: КНДР продемонструвала неповагу до побажань Китаю

06:04, 29 квітня 2017
Світ
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Північна Корея відкрито показала неповагу до побажань Китаю.

REUTERS

За словами президента США Дональда Трампа, Північна Корея відкрито показала свою неповагу до побажань Китаю і його керівника Сі Цзіньпіня.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Північна Корея поставилася без поваги до побажань Китаю і його шановного керівника, коли вона сьогодні запустила, хоч і безуспішно, ракету. Погано!", - написав президент США.

Як повідомляв УНІАН, Китай повідомив США про плани "самостійно" прийняти пакет санкцій відносно Північної Кореї, якщо Пхеньян проведе ще хоча б одне ракетне випробування.

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, збройні сили Північної Кореї провели пуск балістичної ракети. Джерело агентства Reuters в американській армії розповів, що пуск, за попередніми даними, закінчився невдачею. За даними південнокорейських військових, ракета вибухнула через кілька секунд після старту.

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Теги: #Трамп#КНДР#Північна Корея#балістична ракета