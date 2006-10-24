Грузія збирається вийти з СНД

Представник опозиційної фракції "Демократичний фронт" Давид БЕРДЗЕНІШВІЛІ сьогодні на пленарному засіданні грузинського парламенту запропонував депутатам обговорити питання про доцільність перебування Грузії в складі СНД.

Д.БЕРДЗЕНІШВІЛІ повідомив, що фракція вже підготувала проект відповідної постанови, повідомляє інформаційне агентство «Новини-Грузія».

"Питання про доцільність перебування Грузії в СНД обговорювалося нами близько року тому, і парламентська більшість також підтримала початок обговорення цього питання. Вважаю дуже важливим, аби парламент Грузії прийняв постанову і зафіксував своє ставлення", - заявив Д.БЕРДЗЕНІШВІЛІ.

Депутат підкреслив, що "поки Грузія знаходиться в складі СНД, буде неможливо вивести російських миротворців із зон конфлікту".

"Думаю, що з питання доцільності перебування Грузії в СНД ми зможемо досягти загальнонаціонального консенсусу. Грузія і СНД не сумісні", - заявив Д.БЕРДЗЕНІШВІЛІ.

Віце-спікер грузинського парламенту Михайло МАЧАВАРІАНІ підтримав ініціативу фракції про винесення питання про перебування Грузії в СНД на обговорення депутатів.

"Це дуже важливе політичне питання і парламент має його обговорити", - сказав М.МАЧАВАРІАНІ. У той же час він підкреслив, що формат обговорення даної теми буде обумовлений після повернення голови парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ з Мадрида, де вона знаходиться у відрядженні.