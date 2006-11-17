Президентом Франції може стати жінка-соціаліст (фото)

На виборах кандидата у президенти Франції від Соціалістичної партії, що відбулися у четвер увечері, більшість голосів набрала 53-річна Сеголен Руаяль (Segolene Royal).

Кандидатуру Руаяль, повідомляєAFP, за попередніми підрахунками, підтримали як мінімум 55 відсотків членів Соціалістичної партії, що взяли участь в голосуванні. Загалом у виборах кандидата від соціалістів на майбутніх президентських виборах взяли участь близько 219 тисяч чоловік.

У бюлетені для голосування було внесено трьох кандидатів. Окрім Руаяль на місце кандидата від соціалістів претендували колишній прем`єр-міністр Франції Лоран Фабьє (Laurent Fabius) і колишній міністр фінансів Домінік Страусс-Канн (Dominique Strauss-Kahn). Фабьє зібрав близько 18,5 відсотка голосів, Страусс-Канн - близько 20,8 відсотка.

Не зважаючи на те, що виборчій комісії ще належить обробити бюлетені, подані членами Соціалістичної партії Франції, що знаходяться за межами країни, те, що саме Руаяль стане кандидатом від "лівих" вже не викликає сумнівів, повідомляє AFP.

На майбутніх (квітень 2007 року) виборах президента Франції основним суперником Руаяль, найімовірніше, стане діючий глава міністерства внутрішніх справ країни Ніколя Саркозі (Nicolas Sarkozy). Очікується, що найближчим часом кандидатура Саркозі на виборах президента буде висунута французькими "правими".

Лента.ру