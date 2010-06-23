Італія підтримує заявку України на головування в ОБСЄ

Італійська Республіка підтримує заявку України на головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2013 році.

Про це сьогодні у Римі повідомив міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ під час зустрічі з главою МЗС України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі українського зовнішньополітичного відомства.

Міністри закордонних справ України та Італії високо оцінили роль ОБСЄ у забезпеченні миру та стабільності в регіоні, будівництва єдиної та процвітаючої Європи. Голова зовнішньополітичного відомства Італії підтримав позицію міністра закордонних України про те, що дискусії в рамках процесу Корфу в ОБСЄ мають стати більш конкретизованими.

К.ГРИЩЕНКО та Ф.ФРАТТІНІ обговорили перспективи європейської інтеграції України, питання переговорного процесу між Україною та ЄС стосовно укладення майбутньої Угоди про асоціацію, а також вирішення питань лібералізації візового режиму та підготовки Плану дій щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до ЄС.

Глава МЗС України висловив переконання, що позитивне вирішення ключових питань переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію значною мірою залежатиме від успішності реформ у нашій державі, а завершення переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію залишається стратегічним завданням уряду.

Міністр закордонних справ Італії, у свою чергу, високо оцінив кроки України, спрямовані на проведення необхідних реформ та перспективи європейської інтеграції України, висловивши при цьому всебічну підтримку Італією євроінтеграційних прагнень Києва.

Як повідомлялося, 22 червня у Відні К.ГРИЩЕНКО взяв участь у спеціальному засіданні Постійної Ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Міністр закордонних справ підтвердив готовність України очолити ОБСЄ у 2013 році і окреслив бачення майбутніх пріоритетів головування України в Організації у військово-політичному, економіко-довкільному та гуманітарному вимірах діяльності ОБСЄ. Висловлені Міністром закордонних справ України підходи щодо подальшого розвитку ОБСЄ та ролі і місця України у процесах зміцнення європейської безпеки отримали високу оцінку з боку держав-учасниць Організації, зокрема США, Канади, Російської Федерації, Молдови, Грузії, Туреччини, Норвегії, які висловили підтримку намірам України очолити ОБСЄ у 2013 році.