Каддафі, ймовірно, залишив Лівію

00:46, 21 лютого 2011
Світ
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І летить до Венесуэли або Бразилії

Полковник Муамар Каддафі залишив Лівію, попрямувавши до однієї з країн Латинської Америки, повідомляє телеканал «Аль-Арабія» з посиланням на члена Міжнародного кримінального суду, вигнаного з країни лівійського опозиціонера Хайді Шалоуфа.

Ймовірно, Каддафі попрямував до Венесуели або Бразилії.

Як зазначає телеканал, непрямим доказом від`їзду Каддафі може служити те, що із столиці Тріполі на цей час пішли всі підрозділи держбезпеки.

 

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