Каддафі, ймовірно, залишив Лівію

Полковник Муамар Каддафі залишив Лівію, попрямувавши до однієї з країн Латинської Америки, повідомляє телеканал «Аль-Арабія» з посиланням на члена Міжнародного кримінального суду, вигнаного з країни лівійського опозиціонера Хайді Шалоуфа.

Ймовірно, Каддафі попрямував до Венесуели або Бразилії.

Як зазначає телеканал, непрямим доказом від`їзду Каддафі може служити те, що із столиці Тріполі на цей час пішли всі підрозділи держбезпеки.