Російському агентству ИТАР-ТАСС повертають радянську назву

Як повідомляє «Російська газета», таке рішення було прийнято на засіданні оргкомітету з підготовки до відзначення 110-річчя агентства, пише Лента.ру.

Ініціатива повернути назву ТАСС («Телеграфне агентство Радянського Союзу») була прийнята одноголосно. Остаточне рішення буде прийнято після схвалення зміни назви засновником агентства - урядом РФ.

ТАСС був заснований в 1925 році, проте агентство веде свою історію з 1904 року, коли було створено Санкт-Петербурзьке Телеграфне агентство (СПТА). ТАСС керував роботою республіканських інформаційних агентств, а також мав «виключне право збирання та поширення інформації поза межами Союзу РСР і право поширення іноземної і загальносоюзної інформації в межах Союзу РСР».

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році на базі ТАСС було засновано Інформаційне телеграфне агентство Росії, зберігши, однак радянський бренд (ІТАР-ТАСС).

Після ліквідації РИА Новости, ИТАР-ТАСС залишилося єдиним державним інформагентством в Росії.

Про скасування РИА "Новости" та створення на його базі агентства «Росія сьогодні», яке буде займатися мовленням за кордон, стало відомо на початку грудня 2013 року. Гендиректор ИТАР-ТАСС Сергій Михайлов тоді підтримав рішення про реорганізацію, підкресливши значення пропаганди і заявивши, що його агентство успішно впорається із завданням державного ЗМІ.