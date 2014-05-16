Тривалість життя людей зросла на 6 років - ВООЗ

За даними щорічної статистичної доповіді ВООЗ, найбільшого прогресу досягли країни з низьким рівнем доходу, де за період 1990-2012 рр. очікувана тривалість життя, в середньому, зросла на 9 років. Найбільше зростання очікуваної тривалості життя між 1990 і 2012 роком відзначено у таких 6 країнах: у Ліберії - на 20 років (з 42 до 62 років), Ефіопії (з 45 до 64 років), на Мальдівських Островах (з 58 до 77 років), у Камбоджі (з 54 до 72 років), Тімор-Леште (з 50 до 66 років) і Руанді (з 48 до 65 років).

«Однією з основних причин такого значного поліпшення глобальної очікуваної тривалості життя є зменшення числа дітей, які вмирають у віці до 5 років, — заявила д-р Маргарет Чен, генеральний директор ВООЗ. — Але досі між багатими і бідними країнами є значні відмінності — люди у країнах з високим рівнем доходу, як і раніше, мають значно більше шансів прожити довше життя, ніж люди у країнах з низьким рівнем доходу».

Очікувана тривалість життя хлопчика, який народився у 2012 році в якійсь країні з високим рівнем доходу, становить близько 76 років — на 16 років більше, ніж у хлопчика, який народився в якійсь країні з низьким рівнем доходу (60 років). Для дівчаток ця різниця ще більша — у країнах з високим рівнем доходу — 82 роки, а з низьким рівнем доходу — 63 року, що становить цілих 19 років.

Тривалість життя жінок, незалежно від того, де вони живуть, більша, ніж у чоловіків. У країнах з високим рівнем доходу відмінності між тривалістю життя чоловіків і жінок більші — жінки живуть приблизно на 6 років більше, ніж чоловіки. У країнах з низьким рівнем доходу ця різниця становить близько 3 років.

Найбільш велика очікувана тривалість життя у світі (87 років) у жінок в Японії, за якою йдуть Іспанія, Швейцарія і Сінгапур. Очікувана тривалість життя жінок у 10 країнах, які очолюють список, становила 84 роки і більше. У 9 країнах очікувана тривалість життя чоловіків становить 80 років і більше, а очолюють цей список Ісландія, Швейцарія і Австралія.

«У країнах з високим рівнем доходу збільшена очікувана тривалість життя значною мірою зумовлена успішною боротьбою з неінфекційними захворюваннями, — заявив д-р Тієс Боерма (Ties Boerma), директор Департаменту ВООЗ зі статистики та інформаційних систем охорони здоров'я. — Зменшилося число чоловіків і жінок, які вмирають від хвороб серця та інсульту у віці до 60 років. Багатші країни, наприклад, досягли успіхів у контролі і веденні високого кров'яного тиску».

У низці країн продовженню життя людей сприяв також і такий ключовий чинник, як скорочення масштабів вживання тютюну.

Але, з іншого боку, у 9 африканських країнах на південь від Сахари, таких як Ангола, Демократична Республіка Конго, Кот-д’Івуар, Лесото, Мозамбік, Нігерія, Сьєрра-Леоне, Центральноафриканська Республіка і Чад, очікувана тривалість життя як чоловіків, так і жінок все ще становить менше 55 років.