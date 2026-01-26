У Франції заявили, що не зможуть забезпечити свої війська пальним у разі війни

Аби замінити старі вантажівки, армії країни необхідно 800 нових автоцистерн.

У Службі оперативного енергозабезпечення (СОЕ) Збройних сил Франції повідомили, що наразі не можуть повноцінно забезпечити армію пальним у разі війни високої інтенсивності. Про це пише opex360.

Там зазначили, що причиною відставання є хронічний дефіцит кадрів, застаріла техніка та недостатнє фінансування.

Така заява пролунала після оголошення планів до 2027 року розгорнути повністю боєздатну дивізію.

Відео дня

Військові оцінили, що підтримка дивізії чисельністю понад 20 тисяч солдатів вимагає щонайменше 5 млн літрів пального та тисячі контейнерів, а один день постійних боїв потребує приблизно 130 автоцистерн.

Аби замінити старі вантажівки, армії необхідно 800 нових автоцистерн, проте бюджет передбачає закупівлю лише 376.

Водночас французький депутат Бастьєн Лашо погодився з такою проблемою, наголосивши, що служба не може забезпечити штат навіть у галузях IT та адміністрування.

Також відомо, що для досягнення цієї мети до 2030 року потрібно додатково 300 військових фахівців, однак фінансування на це не виділили.

Своєю чергою Генштаб французької армії повідомив, що перегляне розподіл коштів. Зокрема у СОЕ представили план виходу з кризи, який включає модернізацію техніки та вирішення кадрових проблем, підготовку логістів до роботи у зоні бойових дій та освоєння альтернативних джерел палива для того, аби зменшити залежність від традиційного пального.

Армія Франції - останні новини

Раніше CNN повідомляло, що Франція хоче провести навчання НАТО в Гренландії. Країна протягом минулого тижня направила низку військових до острова для участі в окремих спільних навчаннях, які очолює Данія.

"Це відбувається на тлі погроз президента США Дональда Трампа силою анексувати арктичний острів. Його заяви призвели до кризи багаторічного європейського союзу безпеки під керівництвом США", - зазначили журналісти.

Також Le Monde писало, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив з лідерами фракцій відправку військ в Україну. За інформацією журналістів, загалом на зустрічі, яка тривала три години, були присутні близько 30 осіб: серед них представники як парламенту, так і уряду.

Вас також можуть зацікавити новини: