У світі 50 морів, але це найкрихітніше: де воно знаходиться та чому так цікавить вчених

Дослідники підрахували площу найменших водойм Землі – цифри виявилися набагато скромнішими, ніж ви могли собі уявити.

Хоча наша планета називається Земля, за своєю суттю це справжній "водяний світ". Понад 70% поверхні планети займає вода, і левова її частка зосереджена саме у Світовому океані, пише BBC Wildlife.

Проте серед безкраїх глибин існують справжні "малюки", чиї розміри вражають у порівнянні з гігантами.

Людство виділяє п'ять основних океанів, які фактично є частинами єдиного водного тіла. Найкрихітнішим, наймілкішим та найхолоднішим серед них вважається Північний Льодовитий океан.

Його площа – близько 14 мільйонів км², що майже в 11 разів менше за територію Тихого океану.

Він затиснутий між Аляскою, Канадою, Гренландією, Норвегією та Росією. Та більшу частину року скутий кригою, проте навіть такі екстремальні умови стали затишною домівкою для білих ведмедів, дивовижних нарвалів та білух.

Моря

Загалом у світі налічують понад 50 морів, але абсолютний рекорд мініатюрності належить Мармуровому.

Розташоване воно в Туреччині та займає площу всього близько 7 052 км².

На думку дослідників, попри свої скромні габарити та відсутність потужних течій, ця водойма має непростий характер. Так, Мармурове море розташоване в зоні, що схильна до частих землетрусів, що робить його одним із найцікавіших об'єктів для вивчення на мапі світу.

Екологічна загроза

Раніше УНІАН писав про "темний флот" – це судна, які працюють без нормального міжнародного контролю: вимикають трекери, приховують маршрути або використовують підставні реєстрації.

Вчені з Global Fishing Watch з’ясували, що значна частина світового промислового флоту фактично "зникає" з офіційних систем спостереження. Через це такі кораблі можуть брати участь у незаконному рибальстві, контрабанді та навіть шкодити морським екосистемам без покарання. Найбільше це загрожує регіонам із багатим біорізноманіттям, де й так вже є проблема надмірного вилову риби. Загалом дослідження показує, що океан став менш "прозорим", ніж ми думали.

