Блокада Ормузу тріщить по швах: одразу три танкери прорвалися через протоку

Експорт нафти з Близького Сходу зростає.

Три нафтові танкери минулого тижня пройшли через Ормузьку протоку, вимкнувши систему автоматичної ідентифікації, аби уникнути атак з боку Ірану. Це свідчить про зростання обсягів експорту нафти з Близького Сходу, повідомляє Reuters з посиланням на дані провайдера LSEG та французької компанії Kpler.

10 травня протокою пройшли два супертанкери – "Agios Fanourios I" та "Kiara M", які перевозили по 2 мільйони барелів іракської нафти кожен. Танкер "Agios Fanourios I" раніше принаймі двічі не зміг пройти через протоку. Зазначається, що наразі він прямує до В’єтнаму, щоб 26 травня розвантажитися на нафтопереробному та нафтохімічному комплексі "Нгі Сон".

Крім цього, за даними Kpler, з Перської затоки також вийшов танкер Kiara M з вимкненим транспондером.

"Де танкер під прапором Сан-Марино розвантажить 2 мільйони барелів іракської нафти, наразі невідомо", - зазначає видання.

6 травня супертанкер Basrah Energy з 2 мільйонами барелів нафти з ОАЕ вийшов з Ормузької протоки. Згідно з даними Kpler, судно під прапором Панами розвантажило свій вантаж на нафтових терміналах Фуджейри 8 травня.

Блокада Ормузької протоки - останні новини

З початку війни на Близькому Сході Іран заблокував Ормузьку протоку. Трафік цією ключовою артерією суттєво обмежено. Після короткочасного відновлення судноплавства протокою офіційний Тегеран повторно її заблокував.

Зі свого боку США оголосили про введення блокади всіх морських суден, які заходитимуть до портів Ірану. Втім поодинокі кораблі прориваються крізь Ормузьку протоку попри її подвійне блокування.

