У Польщі значно збільшать допомогу по безробіттю, але не всім: кому пощастить

Зазначається, що положення закону передбачають також подовження терміну отримання допомоги.

Допомога по безробіттю для громадян Польщі значно збільшиться з 1 червня 2026 року. При цьому максимальна місячна ставка для осіб старше 50 років становитиме 2140,68 злотих брутто (до вирахування податків) або близько 25260 гривень.

Видання dziennik.pl пише, що з 1 червня набирає чинності новий закон про ринок праці та служби зайнятості, який змінює правила підтримки безробітних. Особливо вигідні умови передбачені для осіб старше 50 років. Люди похилого віку, які мають стаж роботи не менше 20 років, можуть отримувати допомогу по безробіттю протягом 365 днів, тобто на шість місяців довше, ніж зазвичай.

Положення закону передбачають не тільки збільшення терміну отримання допомоги, а й підвищення її розміру до 120%.

Який розмір допомоги по безробіттю для осіб старше 50 років зараз

До кінця травня протягом перших 90 днів виплата становить 2066,28 злотих брутто (приблизно 25 138 грн), тобто близько 1815 злотих (22 079 грн) нетто, тобто після вирахування податків. Після закінчення цього терміну сума знижується до 1622,64 злотих (19 739 грн) брутто, що становить близько 1425 злотих (17 336 грн) нетто на місяць. Це вигідніші умови, ніж у випадку базової допомоги, яка становить відповідно 1721,90 злотих (20 949 грн) брутто та 1352,20 злотих (16 450 грн) брутто.

Якою буде сума допомоги по безробіттю для осіб старше 50 років з 1 червня

Допомога по безробіттю щорічно індексується з 1 червня відповідно до середньорічного індексу цін на товари та послуги споживчого попиту за попередній рік. Згідно з розпорядженням міністра у справах сім'ї, праці та соціальної політики Польщі від 2 березня, з 1 червня набирають чинності нові ставки допомоги.

Для безробітних зі стажем роботи менше 20 років допомога становитиме:

1783,90 злотих (21 703 грн.) – протягом перших 90 днів отримання допомоги;

1400,90 злотих (17 044 грн) – у наступні місяці.

У свою чергу, відповідно до закону від 20 березня 2025 року про ринок праці та служби зайнятості, особи старше 50 років, які мають стаж роботи не менше 20 років, мають право на допомогу в розмірі 120% від базової суми допомоги. Це означає, що з 1 червня вони отримуватимуть:

2140,68 злотих (26 039 грн.) – протягом перших 90 днів отримання допомоги;

1681,06 злотих (20 447 грн.) – у наступний період отримання допомоги.

На практиці підвищення для осіб зі стажем менше 20 років становитиме 121,90 злотих у перші три місяці та 95,70 злотих у наступні місяці. Водночас особи зі стажем понад 20 років отримають відповідно на 146,28 злотих та 114,82 злотих більше

Які умови для отримання допомоги по безробіттю в Польщі

Не кожен безробітний має право на допомогу по безробіттю. Щоб отримати виплату, необхідно:

зареєструватися в районному центрі зайнятості;

мати необхідний стаж роботи – як правило, не менше 365 днів за останні 18 місяців;

протягом цього часу підлягати обов'язковому страхуванню у Фонді праці, наприклад, за трудовим договором або за договором доручення з відповідними відрахуваннями.

Хто не може отримати допомогу по безробіттю в Польщі

Допомога по безробіттю не надається всім, хто зареєстрований у центрі зайнятості. У певних випадках центр зайнятості може відмовити у виплаті допомоги. Це стосується, зокрема, осіб, які:

самостійно розірвали трудовий договір або розірвали його за взаємною згодою сторін протягом 6 місяців до реєстрації в центрі зайнятості (за винятком ситуацій, пов'язаних, наприклад, з ліквідацією компанії, банкрутством роботодавця або скороченням штату);

були звільнені в дисциплінарному порядку;

протягом 18 місяців до реєстрації не відпрацювали мінімум 365 днів із заробітною платою не нижче мінімального рівня, з якої сплачувалися внески до системи соціального страхування та Фонду праці;

без поважної причини відмовлялися від пропозицій щодо роботи, стажування, навчання або інших форм активізації, запропонованих центром зайнятості;

втратили статус безробітного;

отримують інші грошові допомоги, наприклад, за оплачувану практику випускників, якщо їх розмір перевищує половину мінімальної зарплати;

вичерпали повний термін отримання допомоги;

відмовляються проходити медичні або психологічні обстеження, які вимагає центр зайнятості;

не з’являються на курси професійної підготовки, стажування або громадські роботи;

не повідомляють центру про доходи.

Проблеми з отриманням права на допомогу можуть виникнути також у осіб, які ведуть індивідуальну підприємницьку діяльність, які користувалися звільненням від сплати внесків до Фонду соціального страхування, якщо протягом 18 місяців до реєстрації вони не виконали умову відпрацювання не менше 365 днів із зарплатою на рівні мінімальної та сплатою внесків у повному розмірі.

Зарплати в Польщі - останні новини

На ринку праці Польщі спостерігається нестача фахівців з технічною освітою, зокрема, у машинобудуванні, будівництві та логістиці. Зарплата варіюється залежно від досвіду та конкретних навичок, і приблизно 17% пропонують зарплату, що перевищує 10 000 злотих (близько 120 тисяч гривень) до вирахування податків.

Крім того, у Польщі планують підвищити зарплати у сфері охорони здоров'я. Так, з 1 липня мінімальна заробітна плата в країні збільшується до 8458 злотих або приблизно 102 923 гривні.

