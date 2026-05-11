Екснардепу Мураєву повідомили нову підозру: в СБУ розкрили деталі

Євген Мураєв, який знаходиться у розшуку, підозрюється у виправдовуванні і визнанні російської агресії проти України.

Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву, керівнику забороненої прокремлівської партії "Наші". Він заперечує збройну агресію Росії проти України. Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, зібрано нові докази підривної діяльності з боку Мураєва, оскільки, за матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни.

"Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом". Також екснардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед рашистами і виправдовував тимчасове захоплення частини території нашої держави", - наголошується у повідомленні.

Крім цього, як нагадали в СБУ, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу "Наш", він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь РФ.

"Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора", - відзначається у повідомленні.

Тож, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Мураєву про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Разом з тим, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

При цьому, нині фігурант перебуває у розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Справа Мураєва

Як повідомляв УНІАН, Мураєв втік з України у травні 2022 року. Потім повідомлялося, що він живе з родиною у Відні, іноді приїжджає у Братиславу у справах.

Раніше ще до повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році повідомлялося, що Мураєв міг стати главою російської окупаційної адміністрації в Україні. У липні 2023 року йому повідомили про підозру у державній зраді.

