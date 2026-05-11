Екснардепу Мураєву повідомили нову підозру: в СБУ розкрили деталі

Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву, керівнику забороненої прокремлівської партії "Наші". Він заперечує збройну агресію Росії проти України. Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, зібрано нові докази підривної діяльності з боку Мураєва, оскільки, за матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни.
"Так, переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України "внутрішнім громадянським конфліктом". Також екснардеп розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед рашистами і виправдовував тимчасове захоплення частини території нашої держави", - наголошується у повідомленні.
Крім цього, як нагадали в СБУ, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу "Наш", він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь РФ.
"Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора", - відзначається у повідомленні.
Тож, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Мураєву про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Разом з тим, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
При цьому, нині фігурант перебуває у розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Справа Мураєва
Як повідомляв УНІАН, Мураєв втік з України у травні 2022 року. Потім повідомлялося, що він живе з родиною у Відні, іноді приїжджає у Братиславу у справах.
Раніше ще до повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році повідомлялося, що Мураєв міг стати главою російської окупаційної адміністрації в Україні. У липні 2023 року йому повідомили про підозру у державній зраді.