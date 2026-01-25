Україна назавжди змінила світ: The Telegraph розкрив причини укладення мирної угоди

Незважаючи на те, що Росія знаходиться на порозі укладення багатосторонньої угоди, її війна проти України назавжди змінила обличчя геополітики.

Якщо 2026 рік розпочався з вихору геостратегічних потрясінь, то останній тиждень, принаймні на деяких фронтах, ознаменувався заспокоєнням глобальної політичної ситуації.

Як пише у своєму матеріалі оглядач The Telegraph Ліам Холліган, тепер фокус повернувся до України і переговорів про мирну угоду. Він зазначив, що американський посланець Стів Віткофф вказав на "значний прогрес".

"Багато хто буде категорично проти будь-якої мирної угоди між РФ і Україною. Багато західних лідерів і військових аналітиків стверджують, що Україна не повинна віддавати свою територію і продовжувати боротьбу, інакше Путін буде "нагороджений" за незаконне вторгнення", - пише оглядач і додає, що незважаючи на це, війна може незабаром закінчитися, оскільки міцна мирна угода між РФ і Україною має принести значні економічні вигоди.

Які вигоди принесе мирна угода

Він зазначив, що припинення війни може призвести до падіння цін на газ в Європі нижче €25/МВтг, при цьому ціни на нафту впадуть приблизно на $5-10 за барель, з нинішніх приблизно $65.

"Хоча енергетичні відносини Західної Європи з Москвою залишатимуться напруженими протягом багатьох років, регулярні поставки газу трубопроводами з Росії стабілізують світові поставки і знизять все ще високі ціни на енергоносії", - вважає Холліган.

Крім того, повернення України до статусу "житниці світу" також сприятиме зниженню інфляції в світі.

"Хоча на це буде потрібно кілька років, відновлення України як великого експортера сільськогосподарської продукції має послабити глобальні побоювання з приводу продовольчої безпеки і стабілізувати світові ціни на зерно", - пояснив оглядач.

Він додав, що крім російської енергетики та українських сільськогосподарських культур, мирна угода принесе й інші вигоди світовій торгівлі. Наприклад, відкриття Чорного моря для безперешкодної торгівлі та потенційне відкриття російського повітряного простору значно знизить витрати на морські та авіаперевезення.

"Припинення війни, безумовно, покладе початок одному з найбільших інфраструктурних проектів в сучасній історії. На відновлення України протягом наступних 10 років буде витрачено понад $1000 млрд приватних і державних коштів - тенденція, яка принесе користь безлічі західних компаній", - констатував журналіст.

Таким чином, як зазначив Холліган, мирна угода між РФ і Україною може забезпечити не тільки гуманітарну допомогу, але й очевидні економічні вигоди.

Угода України і РФ назавжди змінить світ

Однак реальність така, що ця війна, навіть коли закінчиться і нинішня напруженість у геополітичній сфері ослабне, назавжди змінить світову економіку. Світ рухатиметься по іншій, більш агресивній геополітичній траєкторії протягом багатьох років.

"Це тому, що вторгнення Москви в Україну ознаменувало початок більш чіткої фрагментації світу на два геополітичні блоки, які іноді називають "Заходом і рештою". Кілька великих держав підтримали Путіна - в першу чергу Китай та Індія", - пояснив оглядач.

Таким чином, підсумував Холліган, війна між РФ і Україною може скоро закінчитися. Але навіть якщо мирна угода буде досягнута, її роздільний вплив буде відчуватися ще десятиліття.

Переговори в ОАЕ

Сьогодні видання Axios з посиланням на власні джерела написало, що переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "продуктивними" і пройшли в "дружній" атмосфері.

Відзначається, що переговори включали як спільні зустрічі американських посередників з російськими та українськими переговірниками, так і пряму зустріч росіян і українців без американців.

