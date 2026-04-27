'Перечекати' Трампа не вийде: американський чиновник назвав єдиний спосіб врятувати НАТО

Необхідно створити новий тип альянсу – і якомога швидше.

Запобігти виходу США з НАТО та вберегти Альянс від остаточного розпаду можливо, однак потрібно розуміти, що це буде вже не те НАТО, яке існувало останні 77 років. Щоб витримати шквал критики з боку США, потрібно сформувати зовсім інший Альянс – і якомога швидше. Про це пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico.

Як пише чиновник, для Трампа війна з Іраном стала випробуванням для НАТО, і Альянс його провалив. Тепер президент США розглядає можливість виходу з організації. Та навіть без формального виходу Трамп може вжити безліч заходів, щоб підірвати НАТО зсередини. По-перше, його численні негативні висловлювання вже ставлять під сумнів його прихильність до колективної оборони. Крім того, він міг би віддати наказ про скорочення чисельності військ і можливостей, розгорнутих у Європі, виключити американських військових із командної структури НАТО та відмовитися від участі в обговореннях НАТО, що фактично зупинило б будь-які рішення, які вимагають консенсусу союзників.

Що можуть зробити країни-члени НАТО

У союзників є кілька рішень на вибір, пише Даалдер. По-перше, вони можуть спробувати "перечекати" Трампа в надії, що наступний президент підтвердить лідерство США та їхню прихильність до НАТО. Це спрацювало під час його першого терміну, але незрозуміло, чи спрацює це знову, оскільки фундаментальна довіра Європи до Америки зруйнована.

Другий варіант – обрати самодостатність і створити справді європейську оборонну та стримуючу структуру поза НАТО, щоб забезпечити стратегічну незалежність від США. Але це безглуздо, оскільки нова, суто європейська структура не матиме оперативних, логістичних та інституційних знань для організації колективної оборони, зазначає дипломат.

"Європейське" НАТО

Таким чином, залишається третій варіант: старе НАТО, але з абсолютно іншим підходом, пише Даалдер:

"США не тільки очолюють Альянс, він є американоцентричним. Військовий, розвідувальний та дипломатичний внесок Америки – це скелетна система, яка підтримувала його працездатність. Замінити це американське ядро буде непросто. Але це не неможливо".

Європа та Канада володіють колективними ресурсами, військовим досвідом, виробничими потужностями, технічними можливостями та політичною рішучістю, необхідною для заміни США в ядрі системи Альянсу.

І хоча країни НАТО відстають від США в інноваціях і технологіях, вони надолужують згаяне, зокрема завдяки співпраці з українськими фірмами, які перевершили США в галузі оборонних інновацій та виробництва по всьому світу. Таким чином, зараз союзникам по НАТО потрібен час, щоб перетворити свою рішучість і ресурси на реальні військові можливості, підкреслює аналітик:

"Проблема в тому, що цей час вимірюється роками – можливо, п’ятьма або більше – а не місяцями. Більше того, швидкість успішної трансформації визначатиметься ступенем співпраці з боку США. Більш тісна співпраця означає швидші зміни, і навпаки".

Трамп і НАТО

Напруженість між США та союзниками загострилася через війну в Ірані. Частина країн Альянсу відмовилася підтримувати військову кампанію Вашингтона. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО не підтримали Вашингтон у критичний момент і можуть не зробити цього знову.

Президент Чехії Петр Павел негативно поставився до словесних випадів глави Білого дому Дональда Трампа на адресу союзників у Європі.

"За останні кілька тижнів Трамп зробив для підриву авторитету НАТО більше, ніж це вдалося Володимиру Путіну за багато років", – сказав Павел.

