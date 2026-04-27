Українські оператори дронів стали головним іспитом для сил НАТО, - адмірал

За підрахунками, за половину навчального дня дронщики умовно знищили 17 одиниць бронетехніки.

Навчання НАТО перетворилися на справжнє випробування для сил Альянсу, коли проти них виставили українських операторів БпЛА. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, українські військові часто виконують роль так званої "червоної команди" під час навчань із протидії дронам. Такий підхід дозволяє союзникам перевіряти власну готовність до сучасних загроз, зокрема масованого застосування безпілотників на полі бою, як йдеться у матеріалі.

Справжньою сенсацією стали результати навчань Hedgehog. За наявними даними, під час маневрів невелика група українців чисельністю близько десяти осіб змогла фактично зупинити наступ багатотисячного угруповання. До складу останнього входили військові британської бригади та естонської дивізії.

"Українські дронщики змогли умовно розгромити зведену бойову групу НАТО. Цей епізод став показовим для оцінки новітніх загроз", – зазначив адмірал.

Як стало відомо, сили НАТО діяли на відкритій місцевості та нехтували маскуванням наметів і бронетехніки. На думку військового, це зробило їх надзвичайно вразливими.

Лише за половину дня українські оператори умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та завдали близько 30 ударів по інших об'єктах.

У НАТО наголошують, що такі результати стали тривожним сигналом. Участь українських підрозділів створює складні та реалістичні умови, що змушує сили Альянсу терміново адаптувати свої підходи до ведення бою та захисту техніки.

Досвід фронту

Раніше УНІАН писав, що армія США уважно вивчає український бойовий досвід із використання наземних роботизованих комплексів (НРК), які активно застосовуються на фронті для розвідки, логістики, евакуації поранених і навіть ударних задач.

Україна фактично стала полігоном для таких систем: наземні роботи у нас швидко еволюціонують – від простих "роботів-возиків" до платформ із бронюванням, засобами зв’язку та бойовими модулями.

Йдеться про те, що безпілотні наземні комплекси вже виконують не лише допоміжні задачі, а й беруть участь у штурмах, розвідці, евакуації поранених і логістиці, зменшуючи потребу в участі піхоти на найбільш небезпечних ділянках фронту.

Саме тому американські військові адаптують українські напрацювання, а саме тактику використання НРК у складі підрозділів, їхню взаємодію з дронами та артилерією, а також швидке оновлення і доопрацювання техніки прямо "за результатами бою".

