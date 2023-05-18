Зазначається, що секретні документи представлять на саміті у Вільнюсі.

НАТО зробить крок назад у майбутнє на своєму саміті у Вільнюсі в липні. Лідери повинні схвалити тисячі сторінок секретних військових планів, в яких вперше з часів холодної війни буде детально описано, як Альянс відреагує на російську атаку.

Видання Reuters пише, що цей крок означає фундаментальний зсув: Альянс не бачив необхідності в розробці великомасштабних оборонних планів протягом десятиліть, так як вона вів невеликі війни в Афганістані та Іраку і відчував, що пострадянська Росія більше не представляє екзистенціальної загрози.

Але зараз, коли найкривавіша війна в Європі з 1945 року вирує в Україні, НАТО тепер попереджає, що повинен мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з рівним противником, таким як Москва.

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"Фундаментальна відмінність між кризовим управлінням і колективною обороною полягає в наступному: терміни визначаємо не ми, а наш противник", — сказав адмірал Роб Бауер, один з вищих військових чинів НАТО. "Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути в будь-який момент".

Окреслюючи те, що Альянс називає своїми регіональними планами, НАТО також дасть країнам рекомендації щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

"Союзники будуть точно знати, які сили і засоби необхідні, в тому числі де, що і як розгортати", — заявив глава НАТО Єнс Столтенберг про строго засекречені документи, які, як і за часів "холодної війни", будуть виділяти ті чи інші війська для оборони тих чи інших регіонів. .

Це формалізує процес, розпочатий анексією Криму Росією у 2014 році, що спонукало західних союзників вперше розгорнути бойові підрозділи на Сході, а Великобританія, Канада та Німеччина взяли на себе ініціативу в одній із країн Балтії.

Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

У 2022 році Україна офіційно подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу в прискореному порядку. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг у травні оголосив, що країни-члени Альянсу домовилися про вступ України.

На початку квітня з'явилася інформація, що президента Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО у Вільнюсі.

У свою чергу Столтенберг очікує, що союзники узгодять програму допомоги Україні в просуванні до військових стандартів НАТО на липневий саміт.

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