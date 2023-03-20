Силовики заявили, що він використовував зброю і бойові гранати.

У Гродно співробітники Комітету державної безпеки Білорусі вбили іноземця.

Як повідомляється на сайті КДБ, чоловік з використанням автоматичної зброї та шляхом підриву бойових гранат чинив спецпідрозділу групи "А" збройний опір. Слідче управління КДБ відкрило кримінальне провадження, проводяться оперативно-розшукові заходи.

"В ході проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою здійснення терористичної акції, 19 березня 2023 року в Гродно на вул.Курчатова ліквідовано іноземного громадянина Л", - заявили в КДБ.

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Нагадаємо, що в кінці лютого на білоруському військовому аеродромі пролунали вибухи, повідомлялося про атаку на радіолокаційний літак А-50у.

За даними правозахисників, у перші дні після цього затримали щонайменше шестеро людей. Пізніше повідомлялося, що обшуки пройшли у людей, яких переслідували за адміністративно-політичними статтями в останні роки.

В середині травня минулого року Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу країни, що передбачають смертну кару за замах на теракт.

Вже цього року він підписав закон, що вводить смертну кару за державну зраду для чиновників і військових.

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