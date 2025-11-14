Північноатлантичний альянс провів навчання.

У суворих, лісистих горах центральної Румунії НАТО провело масштабні військові навчання. Близько 5 000 військовослужбовців альянсу відпрацьовували оборону від умовного противника в рамках маневрів, які самі організатори назвали "демонстрацією сили". За навчальним сценарієм французькі гелікоптери Puma виходили з-за хмар і проходили низько над пагорбами, танки та гаубиці займали позиції, а в небі з'являлися винищувачі та дрони - все для того, щоб показати готовність НАТО діяти швидко і злагоджено.

"Головна мета сценарію - стримування", - заявив командувач Багатонаціональної дивізії НАТО "Південний Схід", генерал-майор Дорін Тома. І об'єкт цього послання не є секретом: Росія кремлівського диктатора Володимира Путіна, пише Politico.

Повідомляється, що навчання були частиною щорічних маневрів, відомих як Dacian Fall, але цього року вони мали особливу вагу. Вони відбулися всього через кілька тижнів після того, як Вашингтон оголосив про різке скорочення чисельності американських військ у Румунії - незважаючи на те, що європейські структури оборони і розвідки попереджають: Москва може перевірити рішучість альянсу в найближчі роки.

ЗМІ пише, що Румунія, яка межує з Україною, Молдовою і Чорним морем, є домівкою для кількох баз НАТО. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року тут розміщено багатонаціональну бойову групу НАТО під командуванням Франції, до якої також входять Іспанія, Бельгія та Люксембург.

Скорочення американських військ у Європі

У листопаді Пентагон заявив, що перекине піхотну бригаду чисельністю близько 800 осіб назад у Кентуккі з Румунії, оскільки американські військові зміщують фокус на внутрішні пріоритети - захист кордонів та Індо-Тихоокеанський регіон. Близько 1 000 американських військовослужбовців залишаться в країні в рамках двосторонньої оборонної угоди між Вашингтоном і Бухарестом.

Генсек НАТО Марк Рютте, вищі румунські чиновники та адміністрація Трампа применшили значення цього рішення. Але держсекретар Міноборони Румунії Сорін Молдова нещодавно заявив, що США мають "скасувати" скорочення контингенту.

Очікується, що зменшення чисельності американських сил не матиме військового впливу. Однак у політичному сенсі дехто побоюється, що це може спонукати Путіна "перевірити свою удачу".

"Скорочення контингенту матиме обмежені оперативні наслідки. Але стратегічні сигнали мають турбувати альянс. Навчання на кшталт Dacian Fall мають "демонструвати стримування", - зазначила аналітикиня RAND Анка Агачі.

Військова мобільність

Навчання покликані показати, що військові НАТО готові діяти спільно, щоб посилити східний фланг - і застосувати уроки війни в Україні.

У відповідь на російську агресію швидкість є критичним фактором. Під час однієї з найбільших операцій з перекидання сил французька армія змогла доставити війська і техніку до Румунії у встановлений НАТО десятиденний термін. Згідно з вимогами альянсу, Франція зобов'язана бути готовою розгорнути боєздатну дивізію на східному фланзі за 30 днів до 2027 року.

"Уперше ми вирішили використовувати корабель. Нам знадобилося два дні, щоб досягти Греції, і ще два-три дні, щоб перетнути Болгарію", - сказав командувач французької бронетанкової бригади, що брала участь у маневрах, генерал Максим До Тран. Інші підрозділи прибули на п'яти літаках, 11 потягах і близько 15 автоколонах.

Яка техніка використовувалася на навчаннях

Солдати на місці використовували техніку з усього альянсу: німецькі Eurofighter, румунські F-16, реактивні системи HIMARS, САУ Caesar і зенітні комплекси Mistral.

І дуже багато дронів, пише ЗМІ. Уперше на великомасштабних навчаннях румуни випробували турецькі Bayraktar TB2. Інші безпілотники забезпечували цілевказівку, виконували роль баражуючих боєприпасів і FPV-дронів, які широко застосовуються в Україні.

