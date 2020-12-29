Деякі з цих загроз, такі як глобальний голод, вже почали втілюватися.

2020-й називають "пекельним роком" і не безпричинно. Пандемія коронавірусу, наближення якої було передбачуваним, чомусь стала несподіванкою. А політичний розкол і трибалізм тільки погіршили ситуацію.

Міжнародні інститути продовжили розпадатися після того, як США вийшли з ВООЗ якраз в розпал чуми. Країна також створювала проблеми й в інших багатосторонніх організаціях.

Однак, як пише Atlantic Council, були й проблиски надії. Демократія взяла гору на президентських виборах в США. Хоча політична система країни лишається поляризованою і нефункціональною. Завдяки підйому надзвичайних інновацій, яким допомагає штучний інтелект й аналіз великих даних, вчені змогли створити вакцину від COVID-19 з приголомшливою швидкістю.

З'явилася велика спокуса проголосити, що гірше вже не буде. І в 2021 році можна буде рухатися лише вгору. Але у майбутньому все одно будуть неочікувані потрясіння, а ризиків не поменшає. Atlantic Council перелічує ТОП-10 ризиків, з якими доведеться мати справу в 2021 році.

Криза COVID-19 поглибиться через надто повільну вакцинацію

Коронавірус продовжить створювати проблеми в США, Євросоюзі й Росії. А наслідки його поширення, такі як обмеження подорожей, зустрічей з сім'ями і друзями, а також втома від пандемії збережуться в 2021-му році. Багато людей можуть ослабити заходи безпеки, очікуючи от-от отримати щеплення. Але дистрибуція вакцин може зіштовхнутися з неочікуваними виробничими і логістичними проблемами, відсовуючи далі той момент, коли досить велика частина населення буде вакцинована.

Читайте такожThe Guardian: Пандемії завжди закінчуються, що нас чекає в 20-х роках?У США опитування свідчать, що 42% американців не хочуть приймати будь-які вакцини. Це може значно зменшити шанси зупинити зараження до другої половини 2021 року. Міжнародні обмеження на подорожі будуть зберігатися майже весь рік. Оскільки поширення вакцин по всьому світі, а особливо в країнах, які розвиваються, буде нелегким. Тим часом, вірус буде поширюватися і мутувати, потенційно скорочуючи ефективність щеплень.

Вірогідність такого розвитку подій: вище середнього.

Президенство Байдена задихнеться

Здатність нового президента США Джо Байдена керувати країною зіштовхнеться з перешкодами, особливо якщо республіканці збережуть контроль в Сенаті. В свої останні дні на посаді президент Дональд Трамп робить все можливе, щоб створити проблеми своєму наступнику. Міністр фінансів Стівен Мнучін повернув уряду 455 мільярдів доларів з фонду відновлення після коронавірусу. Трамп погрожує Китаю додатковим продажем зброї Тайваню, новими санкціями Ірану, а також вивести США з угоди про відкрите небо, щоб ще більше підірвати всі заходи з контролю озброєння.

Читайте такожТрамп звинуватив Мін'юст і ФБР у бездіяльності під час "шахрайства на виборах"Опитування свідчать, що приблизно 70% республіканців вірять, що у Трампа "вкрали" перемогу на виборах. А президенство Байдена не легітимне. Тож Трамп може залишитися занозою для Байдена на наступні 4 роки, особливо якщо він оголосить про намір знову балотуватися в президенти.

Вірогідність такого ризику: висока.

Спалахне чергова глобальна фінансова криза через борги

Глобальний борг зростає через величезні витрати, спричинені надзвичайною ситуацією через COVID-19. Особливо це стосується країн, що розвиваються. Загальний борг світу в 2020 році зріс на 15 трильйонів доларів. Він досяг 365% від глобального ВВП станом на кінець року. МВФ був змушений допомагати фінансово 81 країні світу через наслідки пандемії. А притік капіталу в країни з низькими доходами скоротився на 700 мільярдів доларів у порівнянні з 2019 роком. Економікам, що розвиваються, потрібні 7 трильйонів доларів, щоб погасити борги до кінця 2021-го. Замбія стала 6 країною, яка оголосила дефолт цього року. Такий фінансовий дистрес може розпалити нову глобальну фінансову кризу.

Вірогідність ризику: середня.

Захід страждає від повільного економічного відновлення

МВФ і Організація економічного співробітництва й розвитку нещодавно скоротили свої попередні оцінки 2020 року і погіршили рівень економічної шкоди для США й інших країн від COVID-19. Майже весь світ навіть до кінця 2021 року не повернеться до ВВП, який був до початку пандемії. Лише одна велика економіка - Китай - буде демонструвати значне зростання (майже на 2%) за підсумками 2020 року. А до кінця наступного року цей показник може становити навіть 10%.

Читайте такожFinancial Times: Наше майбутнє після COVID-19 визначать п'ять силДля Заходу ж ситуація може виявитися ще гіршою, якщо з'явиться неадекватне фіскальне стимулювання. Адже економісти вважають, що саме це й стало помилкою США і ЄС під час відновлення після фінансової кризи 2008 року. Знову ж таку, варто пам'ятати про похмурі фінансові перспективи мільйонів громадян, на яких не варто тиснути в часи, коли пандемія поставила їх на коліна. Це може закінчитися довгостроковими політичними наслідками.

Вірогідність ризику: висока.

Північна Корея готує кризу

У питанні проблемної ядерної програми КНДР президент Джо Байден успадкує дипломатичні провали своїх чотирьох попередників. Попри три зустрічі, які Трамп провів з Кім Чен Ином, Пхеньян розвиває тепер навіть більш потужний ядерний арсенал, який включає приблизно 20-30 бомб і міжконтинентальні ракети, які потенційно здатні досягти материкової частини США. Традиційно КНДР "вітає" нових американських президентів новими ядерними або ракетними випробуваннями. Варто чекати цього в першій чверті президенства Байдена. Це створить тиск на американського лідера з боку ЗМІ і в Конгресі. Від нього будуть вимагати реакції, що призведе до підвищення напруги й початку псевдо кризи, яка може вийти з-під контролю.

Вірогідність ризику: вище середнього.

Конфронтація між Іраном і США загостриться

Підозри причетності Ізраїлю до вбивства іранського ядерного фізика у сукупності з погрозами Трампа ввести нові санкції проти Ірану на прощання можуть знищити надії Байдена відродити ядерну угоду з Тегераном. В Ірані поширена злість на США і Європу, яка нависає над наступними виборами в країні, запланованими на червень.

Читайте такожВлада Ірану заявила про затримання підозрюваних у вбивстві вченого-ядерникаЯкщо верховний лідер Аятола Хаменеї до 20 січня послухається всіх закликів завдати удар у відповідь по Ізраїлю, ОАЕ чи нафтових родовищах Саудівської Аравії, адміністрація Трампа теж зможе щось зробити. Наприклад, розбомбити ядерний центр "Натанз". В такому разі про всі дипломатичні надії Байдена можна буде забути.

Вірогідність ризику: вище низького.

США і Китай вступлять в битву за Тайвань

Тайвань може стати місцем, де напруга у відносинах між Китаєм і США досягне апогею. Впродовж останніх років спостерігалася негативна динаміка. Кожного разу, коли Вашингтон демонстрував підтримку Тайбею через продаж зброї чи дипломатичні візити, Пекін посилював тиск на острів, влаштовуючи мало не щоденні морські й повітряні вторгнення. Якщо протистояння між США і Китаєм погіршиться, Си Цзиньпін може відчути необхідність повернути Тайвань під контроль свого уряду. Однак, до бойових дій може й не дійти. Швидше за все, Пекін спробує задушити економіку острова. Але це покладе на США зобов'язання підвищити ставки. Будь-яка військова сутичка може стати причиною повномасштабної війни між великими державами.

Вірогідність ризику: середня.

Світ поглине найбільша за багато десятиліть продовольча криза

В ООН застерігали, що світ на межі найгіршої за щонайменше 50 років продовольчої кризи. Пандемія розірвала глобальні ланцюги постачання харчів. А все більше людей опиняються за межею бідності через економічні наслідки COVID-19. Ціни на продукти зростають в дуже невдалий час. В ООН прогнозують, що більше людей помруть від недоїдання, ніж від самого коронавірусу. І це без врахування тих, хто вижив.

Читайте такожCNN: Коронавірус приніс голод в ЄвропуАле недоїдання серед дітей може мати довгострокові наслідки для здоров'я. Світова програма продовольства вважає, що Ємен, Південний Судан, Нігерія і Буркіна-Фасо вже страждають від голоду. Навіть у розвинутих країнах бідні люди страждають від зростання цін на продукти в часи високого безробіття. У США кожна п'ята сім'я вже не має продовольчої безпеки.

Вірогідність ризику: це вже почалося.

Зростанню глобального середнього класу настав кінець

Напевне, найбільшим досягненням світу за останні три десятиліття був вихід мільйонів людей з критичної бідності, а також зростання глобального середнього класу. Цей успіх може бути зруйнований, якщо не буде сильного економічного відновлення після COVID-19 в 2021 році й після нього. Експерти вважають, що вперше за півстоліття середній клас почав зменшуватися. Лише в Латинській Америці таких людей стало менше на 52 мільйони. На додачу, Всесвітній банк прогнозує, що до кінця 2021 року ще 150 мільйонів людей стануть критично бідними, живучи менш ніж на 2 долари на день.

Вірогідність ризику: висока.

Нео-Османська Туреччина стане ще агресивнішою

Все більш авторитарна, ісламістська й експансіоністська Туреччина на чолі з Раджепом Таїпом Ердоганом або вторгалася, або розгортала певні сили в Сомалі, Катарі, Лівії, Сирії й на Балканах. Анкара протистоїть Росії в Сирії, Лівії й Азербайджані, в цей же час атакуючи курдів - союзників США у війні з "Ісламською державою". Туреччина розгортає російські системи ППО С-400, ставлячи під загрозу НАТО і накликавши на себе американські санкції.

Читайте такожNational Interest: Перемир'я в Нагірному Карабасі може закінчитись війною між Вірменією й ТуреччиноюАнкара влаштувала морські провокації в Східному Середземномор'ї, порушуючи морський закон і загрожуючи Кіпру. Багато арабських країн вважають Туреччину загрозою. А тим часом, Ердоган вступає в конфлікт з Францією через те, як вона розібралася з останніми терактами. Багатовекторна військова напористість Анкари може призвести до спалаху нових конфліктів. НАТО буде змушений відповісти на це. Хоча Туреччина досі член організації.

Вірогідність ризику: висока.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань