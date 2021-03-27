Білорусів попередили про "кримінальну відповідальність" за участь у акціях протестах.

Білорусів закликали на перший масовий протест проти режиму Лукашенка з початку 2021 року. Вулиці Мінська з самого ранку оточили колонами військової техніки й посилили омонівцями.

Відповідний анонс розміщений на опозиційному Telegram-каналі NEXTA.

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«Найбільші білоруські канали закликали зібратися завтра, 27 березня, о 14:00 в Мінську, в районі площі Якуба Коласа. Ця акція повинна стати першим масовим виходом білорусів у цьому році», – йдеться у повідомленні.

У відповідь Слідчий комітет заявив, що буде карати тих, хто відгукуватиметься на заклики організаторів й підтримає суботні протести. Громадян попередили про кримінальну відповідальність.

Як свідчать кадри очевидців, Лукашенко вже оточив Мінськ ешелонами силовиків і важкої техніки. Подекуди вже відбуваються затримання громадян, хоч акція формально починається в обідню пору.

Повідомляється про висадку групи спецпризначенців на території резиденції Лукашенка.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України і США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

19 країн - Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки - підтримали створення Міжнародної платформи недержавних організацій з метою притягнення до відповідальності діячів режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

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Автор: Яна Ставська