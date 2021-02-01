Путін намагався консолідувати навколо себе росіян за допомогою так званого "кримського консенсусу", але економічні труднощі його зруйнували.

Олександр Добральский вийшов на вулицю, щоб взяти участь в протесті проти арешту одного з опозиційних лідерів Росії. Але у нього були й інші скарги.

"Це схоже на те, ніби хтось наступив вам на ногу і сказав: "Просто потерпи трохи. Як можна просто чекати, коли це закінчиться?", - сказав Добральский, який працює юристом.

Як пише New York Times, опитування впродовж кількох останніх років фіксували поворот в національних настроях в Росії. Відбувався все більший відхід від так званого "кримського консенсусу", тобто широкої підтримки Володимира Путіна після його рішення анексували півострів, який належить Україні. Тепер люди зосереджені на своїх розчаруваннях через обвал зарплат і пенсій.

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"Об'єднання навколо прапора більше не працює як протиотрута від протестів", - сказала науковий співробітник програми з питань Росії й Євразії в британському інституті Chatham House Катерина Шульманн.

Вона нагадала про дослідження із залученням фокус-груп. Воно показало, що росіяни, яким показували економічну статистику про обвал зарплат й обмінного курсу рубля, були більш прихильні до обмеженої зовнішньої політики, ніж росіяни, яким не показували спочатку економічні дані. Низка факторів розбила "кримський консенсус". В 2014 році, коли відбулася анексія Криму, рівень схвалення Путіна підсочив попри те, що країни Європи, США й інші сили відреагували на це санкціями, які ставили під загрозу російську економіку.

Агресивна зовнішня політика спочатку була дуже популярною. Оскільки знадобилися роки, щоб економічний біль став досить сильним, щоб проникнути в політичну сферу. Але фінансова стагнація, спровокована санкціями, скороченням притоку іноземних інвестицій на тлі напружених відносин з Заходом, а також обвалом цін на нафту, змусила Кремль піти на непопулярні кроки включно з підвищенням пенсійного віку.

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"Якщо у вас досі немає місця в системі, ви не маєте шансів знайти роботу", - сказав Добральский.

За словами політичних аналітиків, немає нічого випадкового в тому, що протести вийшли за межі заможних міст, таких як Москва й Санкт-Петербург, і поширилися на російські далекі провінції, які відчувають економічний біль гостріше. Протести були зафіксовані у більш ніж 100 містах: від Владивостока на узбережжі Тихого океану до Калінінграду - крайній західній точці Росії. Такі далекі міста і містечка колись вважалися основою підтримки Путіна.

Після того, як Олексій Навальний очолив вуличні рухи в 2011-2012 роках у Москві, уряд почав вливати гроші в ремонти парків і тротуарів у містах. Це притупило політичну опозицію. Тим часом, Кремль заплутався у створеному ним же образі Росії як оточеній ворогами фортеці. В 2018 році він провів Чемпіонат світу з футболу, давши росіянам можливість познайомитися з десятками тисяч дружніх фанатів з-за кордону.

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"Вони кажуть: американці будують військову базу в Польщі. Але ми знаємо поляків. Варто запитати простого чоловіка з Польщі: ви хочете завоювати Сибір? І він не зрозуміє навіть, про що ви говорите", - сказав графічний дизайнер з Калінінграду Дмитро Фельдман.

Заради справедливості, варто згадати, що надзвичайні події, не пов'язані з довготривалим економічним занепадом Росії, вивели росіян на вулиці. Учасники протестів кажуть, що їх розлютив арешт Навального після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною зброєю "новачок". А також фільм Навального про корумпованість Путіна й шикарний палац, який він собі збудував.

"Я би дивилася на це трохи по-іншому. Коли політичні фактори змінилися, економіка теж стала важливою. Люди кажуть: Так, це сталося, а ще продукти стають дорожчими теж", - сказала Шульманн.

Протести в Росії: що потрібно знати

Протести в Росії почались після арешту опозиційного політика Навального. 17 січня він повернувся до Росії з Німеччини, де відновлювався після отруєння. На прикордонному контролі в аеропорту «Шереметьєво» політика затримали, а наступного дня заарештували на 30 діб.

23 січня в Росії акції протесту пройшли майже в 200 містах. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», за підсумками акцій були затримані 4 тис. 033 особи.

31 січня акції пройшли по всій Росії.

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Переклад: Лесь Димань