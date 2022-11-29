Високий ризик ескалації війни змушує Варшаву терміново шукати консенсус у питаннях безпеки, оборони та зовнішньої політики.

Імовірність війни за участю Польщі дуже висока, тож цей сценарій розвитку подій не слід розглядати лише гіпотетично.

За словами заступника міністра оборони Польщі Марчіна Очепи, сьогодні дуже висока ймовірність конфлікту з НАТО, як і ймовірність конфлікту між Китаєм і США, передає TVP3 Kraków.

"Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то цьогорічна перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, яких ми є учасниками, а не лише свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний", - сказав Очепа.

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За його словами, високий ризик ескалації війни змушує терміново шукати консенсус у питаннях безпеки, оборони та зовнішньої політики.

"Тут важко перебільшувати, тому що те, що ми бачимо сьогодні, - це не один з конфліктів після Другої світової війни, а пряма, повномасштабна війна, у якій бере участь найбільша країна світу, а за довоєнними даними - друга за чисельністю армія в світі", - сказав заступник міністра.

Очепа вважає, що хід війни в Україні матиме вирішальне значення для планів Китаю "не тільки щодо Тайваню". Європейський Союз також зміниться під впливом війни, розв'язаної Росією.

За словами чиновника, польська зовнішня та оборонна політика стоїть перед трьома важливими викликами – зробити цю політику більш глобальною, балтійською та публічною. Зокрема, слід зміцнювати співпрацю з країнами-однодумцями, і не лише в Європі.

Війна в Україні

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, захопивши значну територію на півночі, сході та півдні. Утім, вже навесні ЗСУ вибили загарбників з північних и північно-східних областей, у вересні з Харківщини, а в листопаді був звільнений Херсон.

Країни НАТО, Євросоюз та їхні партнери надають Україні військову, фінансову і гуманітарну допомогу, допомагаючи протистояти російській агресії.

Тим часом Китай наразі публічно займає нейтральну позицію щодо війни в Україні, закликаючи до деескалації та мирного завершення конфлікту. При цьому Пекін наголошує на підтримці територіальної цілісності України згідно зі Статутом ООН.

Між США і Китаєм зросла напруга, особливо на тлі візиту влітку на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай вважає, що США мають підтримувати лише неофіційні контакти з цим самоврядним островом, який він вважає своєю територією. Пекін провів військові навчання біля берегів частково визнаної держави, а Тайвань назвав їх імітацією нападу. У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог зі США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

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