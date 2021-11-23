Незабаром повнолітні клієнти в Онтаріо зможуть замовляти продукти з марихуаною через додаток.

Компанія Uber виходить на ринок реалізації канабісу і вводить послугу продажу марихуани для клієнтів свого онлайн-сервісу доставки їжі Uber Eats в канадському Онтаріо.

Незабаром повнолітні користувачі зможуть замовляти продукти, що містять канабіс, просто через додаток, пише BBC. Для цього там з'явиться спеціальний розділ.

Таке замовлення надійде роздрібному продавцеві Tokyo Smoke, після чого упродовж години його можна буде забрати в найближчому магазині.

Поки що в Uber не говорять про плани розширювати пропозицію на інші території Канади або США. Про доставку мова також не йде, адже, хоча вживання марихуани в Канаді узаконено з 2018 року, її доставка досі нелегальна.

Читайте такожУ Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотикамиЯк повідомляв УНІАН, раніше, у квітні цього року, в Uber вже заявляли, що компанія розгляне можливість доставляти канабіс, щойно це буде дозволено законодавством.

В Україні у квітні Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), якою легалізував використання канабісу в медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

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Автор: Катерина Комолова