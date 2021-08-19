Ашраф Гані запевнив, що не брав гроші з казни й скоро повернеться в країну.

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік після захоплення країни талібами, записав відеозвернення. Він пообіцяв повернутися в країну.

Відповідне відео політик опублікував у Facebook.

За його словами, він не крав гроші з казни.

"Мене звинувачують в тому, що я забрав з собою гроші. Але це все брехня. Я поїхав з країни в одній сорочці, тюрбані та туфлях. Зміг взяти тільки кілька книг в одній сумці", - розповів Гані.

Читайте такожТаліби закликали афганців покинуті аеропорт КабулаПри цьому він вказав, що поїхав з Афганістану не з власної волі, а його "змусили покинути Кабул". Гані зазначив, що "не хотів стати причиною кровопролиття в столиці". Також він повідомив, що перебував у палаці, коли бойовики "Талібану" зайшли в Кабул.

Гані пообіцяв, що найближчим часом повернеться в країну і докладатиме зусиль "для досягнення справедливості для афганців". Президент Афганістану підкреслив, що афганський народ бажає миру.

Захоплення Афганістану талібами

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступили на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

17 серпня віце-президент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе главою країни.

18 серпня в МЗС ОАЕ повідомили, що Гані з родиною прибув до країни.

Автор: Анастасія Горбачова