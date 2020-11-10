Раніше повідомлялося, що в Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін не домовлялися про розміщення в Нагірному Карабасі турецьких військових.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, спростовуючи відповідну інформацію, передає «РИА Новости».

"Перебування турецьких солдатів не було погоджено. Йшлося про створення на Азербайджанській території центру моніторингу. Це в Азербайджані, і це є предметом окремої домовленості», - пояснив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що в Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

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Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

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У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: Денис Прядко