Це рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про невизнання російських проїзних документів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

"Загарбницька війна Росії проти України є кричущим нехтуванням міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах, що ставить під загрозу мир та безпеку в Європі. Сьогоднішнє рішення Ради ЄС є ще одним підтвердженням нашої рішучої підтримки України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її територій Росією, і ми ще раз наголошуємо на праві України звільнити та відновити повний контроль над всіма окупованими територіями", - заявив Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка головує у Раді ЄС у другому півріччі 2022 року.

У заяві на сайті Ради ЄС сказано, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України та на практику Росії, яка полягає у видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів.

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Крім того, це також є результатом одностороннього рішення Росії визнати незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії - у 2008 році.

Тому, як йдеться у повідомленні, російські проїзні документи, видані в окупованих Росією областях України або на самопроголошених відокремлених територіях Грузії, чи особам, які там проживають, не будуть вважатися дійсними проїзними документами для отримання візи чи перетину кордонів Шенгенської зони.

Так, російські проїзні документи, видані в цих регіонах, вже не визнані, або знаходяться в процесі невизнання країнами-членами ЄС. Це рішення спрямоване на визначення спільного підходу, забезпечення належного функціонування зовнішнього кордону та спільної візової політики, а також гарантування безпеки країн-членів ЄС.

Невизнання російських паспортів на окупованих територіях

6 вересня Європейська комісія запропонувала не визнавати російські паспорти, видані на окупованій частині Херсонської і Запорізької областей. Цю пропозицію повинні були розглянути у Європарламенті і Раді ЄС для ухвалення остаточного рішення.

При цьому 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що усі 30 країн-членів НАТО ніколи не визнають анексію Росією будь-яких українських територій.