Якими б не були наміри Кремля, Захід повинен дати йому зрозуміти, якою буде ціна нового вторгнення в Україну.

Поки Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, уряди на Заході досі намагаються зрозуміти її наміри. Кремль намагається залякати Київ чи справді готує велику атаку? Володимир Путін, цілком можливо, це й сам не вирішив.

"Дуже важливо, щоб ми зараз допомогли йому зважити всі варіанти, щоб він повністю розумів потенційну ціну і не почав війну, тому що усвідомив наслідки", - пише на сторінках Süddeutsche Zeitung колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

За останні два тижні Росія збільшила свою військову присутність в Криму, яку вона незаконно анексувала, а також вздовж східного українського кордону. Уряд США заявив, що це найбільша концентрація російських військ в регіоні з 2014 року. Тим часом, російські кораблі з Каспійського і Балтійського морів прямують в Чорне море. Таким чином, російська морська присутність біля українського азбережжя теж посилиться. Риторика в Москві теж досягла нової температури. Наприклад, головний пропагандист Дмитро Кисельов сказав, що Росія "за крок до війни" й закликав до "денацифікації" України.

Москва мовчить, це не заспокоює

Читайте такожWP: Не можна дозволяти Путіну ховати власні проблеми за війною в УкраїніПрес-секретар Кремля Дмитро Пєсков часто повторює, що Росія "ніколи не загрожувала нікому". Але Москва до цього часу не надала переконливі пояснення, чому вона стягує війська до України. 6 квітня міністр оборони Сергій Шойгу оголосив про підготовку до військових навчань. І саме тому відбувається мобілізація сил, схожа на підготовку до війни.

7 квітня українська делегація в ОБСЄ використала положення "Віденського документу про заходи з побудови довіри", щоб попросити Росію роз'яснити свою поведінку. Москва проігнорувала запит і бойкотувала зустріч 10 квітня, присвячену проблемі. Така поведінка нікого не заспокоює.

Пайфер вважає, що, швидше за все, Росія брякає зброєю, щоб натиснути на президента Володимира Зеленського і його уряд в Києві, а також випробувати Захід. Але це також може бути й підготовка військового удару. На думку колишнього американського дипломата, сигнали, які зараз посилають західні уряди, можуть вплинути на рішення Путіна.

Меркель говорить з Путіним, іншим теж варто

Процес доставки важливих дипломатичних повідомлень вже почався. Канцлер Ангела Меркель поговорила з президентом Росії 8 квітня, вимагаючи "розвернути російські війська, щоб зупинити ескалацію ситуації". 13 квітня президент США Джо Байден поговорив з Путіним. А міністри закордонних справ країн G7 випустили заяву, в якій закликали Росію "припинити провокації й негайно скоротити напругу".

Читайте такожGazeta Wyborcza: Війна з Україною нікому в Росії не вигіднаПайфер перелічує кроки, які Берліну варто зробити в рамках донесення до Кремля важливих позицій Заходу. По-перше, це добре, що Меркель телефонує Путіну. Але інші лідери держав й урядів цього поки не зробили. Канцлер Німеччини повинна переконати своїх колег, таких як президент Франції Еммануель Макрон й прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, поговорити з Путіним і донести до нього такі ж чіткі послання.

По-друге, Меркель потрібно зателефонувати Зеленському і попросити інших лідерів зробити те ж саме, щоб висловити підтримку незалежності України, її суверенітету й територіальної цілісності. Такі дзвінки можуть заспокоїти нерви в Києві і водночас послати чіткий сигнал Москві.

Потрібні польоти над військами Росії

Німеччина досі не надала Україні жодної серйозної військової допомоги. І ніхто не очікує, що вона це зробить. США і деякі інші країни НАТО, однак, можуть відправити додаткову військову допомогу включно з оборонним озброєнням.

Тому третій пункт - Берлін повинен продемонструвати свою підтримку або хоча б розуміння такого озброєння України, особливо зважаючи на високу концентрацію російських військ біля українських кордонів. Країни НАТО не підуть воювати з Росією за Україну. Але вони можуть дати українцям засоби для самозахисту.

По-четверте, США і Велика Британія повинні провести розвідувальні польоти над Україною і Чорним морем у найближчі дні, щоб отримати кращу картинку ситуації й дати зрозуміти, що вони за всім стежать. Німеччина повинна запропонувати провести спостережний політ, згідно з Угодою про відкрите небо. Вона може зробити це разом з іншими країнами-учасницями угодами. Політ потрібно провести над Білоруссю, Росією й вздовж кордону України. Москва точно буде проти, сам запит на спостережний політ вже продемонструє інтерес Берліну до подій.

Тема "Північного потоку-2"

Читайте такожDie Welt: Берлін вважає, що війська РФ біля України - не причина поховати "Північний потік-2"П'ятий пункт, напевне, найважливіший. Берлін повинен розповісти Москві про санкції, які будуть запроваджені в разі російської атаки проти України. "Північний потік-2" і так під загрозою або через внутрішній політичний тиск в Німеччині, націлений зупинити будівництво газопроводу, або під тиском Конгресу. Останній вимагає, щоб Білий дім карав компанії, причетні до будівництва "труби" не залежно від країни походження.

Впродовж останніх 7 років Німеччина грала ключову роль в ЄС у процесі розробки санкцій проти Росії. Тепер вона може попрацювати разом з іншими країнами-учасницями союзу, а також з Вашингтоном, щоб скласти список розумних санкцій, які можуть вдарити по російському суверенному боргу, великих державних компаніях і людях з близького оточення Путіна. Ці заходи будуть миттєво запроваджені, якщо російська армія піде в наступ проти України.

На думку Пайфера, цей список покарань потрібно передати російські стороні в приватному порядку. Це допоможе не допустити нову агресію. Якщо Москва лише гримить зброєю, тоді всі ці заходи будуть непотрібні. Але навіть так, вони все одно не завадять.

Читайте такожЗеленський про Крим і ОРДЛО без України: "мертві території", гірші за ЧорнобильАле якщо Кремль справді серйозно налаштований йти на війну, ці заходи перелічені дії можуть вплинути на його розрахунки. Діяти потрібно негайно. Якщо Росія почне війну проти України у найближчі тижні, вона тим самим затягне Європу у найгіршу кризу за багато десятиліть. Німеччина і її західні партнери тоді пошкодують, що не зробили більше, щоб не допустити цього.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Лесь Димань