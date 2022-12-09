В Белграді заявили, що влада Косово здійснила "незаконні та насильницькі дії, спрямовані на окупацію півночі Косова і Метохії".

Після того, як підрозділи поліції Косово увійшли в північні регіони, у Сербії пригрозили можливим введенням в провінцію підрозділів своїх силових структур.

Як пише "Балканський оглядач", відповідну заяву зробив керівник Управління у справах Косова і Метохії уряду Сербії Петар Петкович на екстреній прес-конференції в Белграді.

Він підкреслив, що косовська влада здійснила "незаконні та насильницькі дії, спрямовані на окупацію півночі Косова і Метохії".

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"За нашими даними, понад 300-350 поліцейських, деякі патрулювали в бронежилетах, деякі члени ROSU (загін спеціального призначення поліції Косова) з довгими стволами, у повному військовому спорядженні і з бронетехнікою близько 20:30 вторглися на північ Косова..., потім заблокували всю Косовську Митровицю", – заявив Петкович.

За його словами, мета прем'єр-міністра Косова - "довгими стволами змусити провести незаконні вибори" в чотирьох муніципалітетах на півночі Косова.

"З огляду на те, що Курті (прем'єр-міністр Косова. - Ред.) хоче спровокувати насильство і вигнати сербів з Косова і Метохії, Белград розгляне можливість повернення до 1000 співробітників наших сил безпеки в Косово і Метохію згідно з резолюцією 1244 (Ради Безпеки ООН. - Ред.) . Ми не допустимо ще однієї "Бурі" (військова операція Хорватії 1995 року проти сербських утворень. - Ред.), вигнання наших людей і страждань нашого народу в Косові і Метохії", - сказав він.

За словами Петковича, норми резолюції 1244 дозволяють повернути Белграду до Косова узгоджену кількість воєнного та поліції для підтримки зв'язку із міжнародною цивільною місією та міжнародними силами безпеки, розмінування, охорони сербських святинь, несення служби на прикордонних пунктах.

Ситуація в Косово: що відомо

Колишня сербська провінція Косово 2008 року проголосила незалежність в односторонньому порядку.

Для проїзду через Сербію косовським албанцям досі потрібні були тимчасові сербські документи для в’їзду-виїзду. Сербські прикордонні органи часто ускладнювали видачу таких документів албанцям, які працюють в країнах Європи. Президент Сербії Александар Вучич з цього приводу заявив, що Сербія таким чином не визнала Косово. За його словами, йдеться лише про надання косовським албанцям свободи пересування.

Сторони досі не врегулювали справу номерних знаків. Коли проїжджають через Сербію, косовські албанці змушені користуватися тимчасовими сербськими знаками. Косовські серби після повернення з Сербії так само повинні на кордоні поставити на автомобілі косовські номерні знаки.

Невизнання особистих документів й номерних знаків в минулому кілька разів призводило до непорозумінь й блокади кордону, який Сербія називає адміністративною лінією. Косовський уряд повідомив, що після 1 вересня не пропускатиме на територію Косова машини з сербськими номерними знаками.

31 липня на півночі Косово почалися збройні сутички через зміни правил проїзду в Косово.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, мовляв, армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "буде шукати миру".

Після цього послідувала заява контингенту KFOR про готовність втрутитися в назріваючий конфлікт, якщо стабільність північних регіонів Косово опиниться під загрозою.

Раніше на цьому тижні Вучич пообіцяв врятувати сербів, які проживають в Косово власними силами. Президент звинуватив НАТО, що військові не хочуть цього зробити.

Згодом стало відомо, що Сербія і Косово досягли домовленості щодо особистих посвідчень громадян.

У Косові живуть приблизно два мільйони людей, в тому числі 120 тисяч сербів.

Відомо, що на 18 грудня в чотирьох північних районах влада Косова призначила проведення позачергових виборів після того, як місцеві керівники-серби подали у відставку через незгоду із вимогами Приштини щодо перереєстрації автомобілів з сербських на косовські номери.

8 грудня спецпризначенці частково визнаного Косова на броньованих автомобілях зайшли на територію муніципалітету Північна Митровиця, де більшість населення становлять серби, щоб "забезпечити безпеку".

Кілька днів тому поліція насильно зайшла у виборчі органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів.

Партія "Сербський список", яка тісно співпрацює з Белградом, оголосила бойкот виборам. У такому разі шанси на перемогу мають серби, орієнтовані на співпрацю з Приштиною.

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