У Європі готові до того, аби прийняти таке рішення без Бельгії.

У Європі зростають заклики до ЄС схвалити величезний кредит Україні, шляхом заморожених російських активів. Зокрема премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона готова проголосувати за план надання кредиту без Бельгії, "якщо це буде необхідно". Про це пише Bloomberg.

За її словами, це пояснюється тим, що одна країна-член ЄС, що складається з 27 держав, "не повинна мати можливість блокувати те, що є правильним".

"З огляду на все, що відбувається, Європа повинна бути здатна приймати рішення, необхідні для захисту наших народів. Я б набагато більше хотіла, щоб ми знайшли рішення в єдності, але час спливає", - зауважила Фредеріксен, чия країна головує в ЄС, журналістам у Брюсселі.

Відео дня

Водночас під час виступу в бельгійському парламенті сьогодні, 18 грудня, премʼєр-міністр країни Барт Де Вевер наголосив, що план використання активів може бути порушенням міжнародного права та може послабити євро на міжнародних ринках.

За його словами, РФ продовжує претендувати на активи, що знаходяться в Euroclear, тому в якийсь момент може виникнути необхідність повернути ці гроші.

Своєю чергою у Бельгії кажуть, що варто розглянути інші варіанти, серед яких можливе використання спільного боргу. Але в приватних розмовах чиновники ЄС зазначають, що для цього необхідна одностайна згода всіх 27 країн ЄС, що є політично неможливим.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що використання російських активів є єдиним реальним виходом.

"На мій погляд, це дійсно єдиний варіант. Зрештою, ми стоїмо перед вибором: використовувати європейський борг або російські активи для України. І моя думка чітка: ми повинні використовувати російські активи!", - закликав він.

Під час виступу в Брюсселі 17 грудня премʼєр-міністр Австрії Крістіан Штокер запевнив, що на саміті знайдуть рішення щодо фінансування України. Проте він застеріг, що рішення має приймати й Бельгія.

"Воно не може і не повинно бути прийняте без Бельгії. Будь-яке рішення має включати Бельгію", - сказав політик.

Фінансова допомога для України - останні новини

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до Європи з важливою заявою щодо підтримки України. Він закликав всіх членів ЄС ухвалити рішення про фінансову підтримку України.

"Зараз у нас є простий вибір - або гроші сьогодні, або кров завтра. І я говорю не лише про Україну. Я говорю про Європу. І це наше рішення, щоб ухвалити. Лише наше", - сказав Туск.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву щодо заморожених активів РФ. Зокрема він вважає загалом ідею репараційної позики "тупою".

"Є дві країни, які у війні. Це не Європейський Союз. Це Росія і Україна. І дехто в Європейському Союзі хоче забрати гроші одної воюючої сторони і потім передати їх іншій. Це крокування у війну. Тож, прем’єр-міністр Бельгії правий: ми не повинні цього робити", - сказав Орбан.

Вас також можуть зацікавити новини: