Злочин року: в Європі вкрали вантажівку з 12 тоннами шоколоду

Машину та вантаж не можуть знайти вже тиждень.

Не встигла Європа оговтатися після пограбування Лувру, як стався ще більш цинічний злочин. Невідомі злодії викрали вантажівку з 12 тоннами шоколадок KitKat. Про це йдеться у пресрелізі компанії Nestle.

Повідомляється, що вантажівку, яка перевозила 413 793 одиниці нової лінійки шоколаду, було викрадено минулого тижня під час транспортування з центральної Італії до Польщі. В якій саме точці Європи стався злочин, не уточнюється, але сказано, що сам автомобіль, як і його вантаж, досі не знайдені.

"Ми завжди заохочували людей "зробити паузу з KitKat", але, схоже, злодії сприйняли це повідомлення надто буквально та вкрали понад 12 тонн нашого шоколаду. Хоча ми цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом: крадіжка вантажів є проблемою, що зростає, для підприємств будь-якого розміру", – йдеться у повідомленні виробника.

В Nestle припускають, що вкрадений товар злочинці спробують реалізувати через неофіційні канали збуту на європейських ринках.

