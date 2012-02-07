Закон про ринок землі переписуватимуть вічно?

Закон про ринок землі знову відкладається в довгий ящик? Натяк на це зробив Президент України Віктор Янукович, виступаючи під час відкриття десятої сесії ВР шостого скликання.

Врегулювати земельне питання влада намагалася неодноразово. За часів президентства Ющенка як на словах не «прагнули», але далі за говорильню справа не пішла. Ось і тепер така ж історія. А ринок землі необхідний як повітря, але для цього потрібно розробити «доброякісні» закони, без лобізму особистих інтересів представників політикуму, прив'язаних до великого бізнесу, які в принципі не мають права займатися подібним.

Все що зроблено, так це - прийнято Закон «Про Державний земельний кадастр». Янукович пафосно з цієї нагоди заявив, що «вперше за історію незалежності нашої держави документ дасть можливість вже цього року запустити в дію єдину інформаційну систему, яка міститиме дані про всі землі, розташовані в межах державного кордону України».

Закон про земельний кадастр покликаний відкрити суспільству справжніх власників землі. Але, як свідчить практика, цей список можуть приховати під сімома замками, як зробили з Реєстром корупціонерів, публічною інформацією. Конституційний суд визнав конкретні дані про «героїв» країни конфіденційною інформацією. Тобто, не для народних очей.

«Залишається зробити останній і, мабуть, найважчий крок – прийняття законопроекту про ринок землі. І тут ми не маємо права на помилку. Ще раз повторюю: ми не поспішатимемо. Головне – підійти дуже зважено, з урахуванням інтересів селян. Це головний наш пріоритет», - сказав Президент.

Отже, «головний наш пріоритет» відкладається. Це, напевно, стало новиною для голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія Тимченка. Він прогнозував розгляд документа 7-10 лютого.

За словами Тимченка, на останньому засіданні профільного комітету ВР було розглянуто 1038 поправок до законопроекту. Вирішено, що вартість продажу сільськогосподарських земель повинна бути не нижче за нормативну грошову оцінку, яка на сьогодні складає близько 20 тис. грн. за гектар ріллі. При цьому ціна сільгоспземель повинна бути ринковою, тобто, грунтуватися на співвідношенні попиту й пропозиції. «Я вважаю, що якщо ми говоримо про ринок, то, перш за все, ми повинні припинити безкоштовно роздавати землю. І друге, ми повинні запустити ринок за формулою - попит визначає пропозицію», - пояснив він.

І якщо держагентство за ухвалення закону в «авральному» режимі, то експерти якраз підтримують позицію Януковича. Вони вважають закон недопрацьованим, а також таким, що надає лазівку корупціонерам, нові поправки в нього – лобіюванням інтересів крупних вітчизняних орендарів земельних ділянок. При цьому новим гравцям доступ на ринок закритий.

Ось такі «огріхи» допустили наші законодавці. Але при цьому не можна забувати, що ринок землі не можна залишати «в тіні». Зараз на руках у «заповзятливих господарів» знаходяться тисячі гектарів. І що, всі ці придбання законні? При цьому куплено ці ділянки за копійки, в Україні досі не можуть визначитися з ціною землі. Головне, про що не забувається, так це привселюдно заявляти – в Україні 40% світових запасів чорнозему. А далі що?.. Пам'ятаю раніше поїздки за місто – поля суцільно засівають, корівники і свинарники – обов'язковий атрибут сільської місцевості. А що тепер – заросле бур'яном надбання країни, на полях раз у раз маячать березові гаї і соснові бори, від корівників залишилися тільки стіни, та й те - в мінімальному об'ємі. Адже сільське господарство – єдиний сектор української економіки, який переживає кризу в плюсі. Зазначте, без особливих дотацій і пільг. Може, варто підсобити лідерові економіки, у тому числі й чесним законом про ринок землі.

P.S. Приїхавши на «фазенду», звернулася за звичкою до місцевих жителів з проханням продати молоко. У відповідь у кількох дворах почула – корову вже не тримаємо. Пасти ніде, траву під косовицю сіяти теж, вся земелька розпродана. Тримати корову невигідно, а молоко коштує копійки. У сільському стаді з 136 корів ще три роки тому залишилися на сьогодні 24.

- Що ж робити?

- А ви купуйте в магазині, його через три місяці перекип'ятиш – як свіже.

Нана Чорна